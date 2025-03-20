Обмен валют в Казахстане: что важно знать каждому клиенту

Национальный банк Казахстана рассказал Tengri Life , как проверить законность работы обменного пункта и обезопасить себя при обмене валюты, передает Lada.kz

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Кто имеет право проводить валютные операции?

Согласно статье 10 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица могут покупать или продавать иностранную валюту только через:

обменные пункты банков второго уровня;

или обменные пункты уполномоченных организаций (небанковские обменники).

Какие документы должны быть размещены в обменном пункте?

По правилам, в каждом обменном пункте на казахском и русском языках должны быть представлены:

Для небанковских обменников:

копия лицензии на проведение обменных операций;

копия действующего приложения к лицензии, выданного территориальным филиалом Нацбанка.

Для банковских обменных пунктов:

копия письменного подтверждения от территориального филиала Нацбанка;

или копия свидетельства обменного пункта.

Обязательная информация для клиентов

Кроме документов, в обменном пункте должна быть размещена следующая информация:

Курсы валют : четкое указание курса покупки и продажи иностранной валюты за тенге по каждой валюте, с которой проводятся операции.

: четкое указание курса покупки и продажи иностранной валюты за тенге по каждой валюте, с которой проводятся операции. Сведения о контролирующем органе : информация о территориальном филиале Нацбанка, который контролирует работу данного обменного пункта, а также порядок подачи жалобы в случае нарушений.

: информация о территориальном филиале Нацбанка, который контролирует работу данного обменного пункта, а также порядок подачи жалобы в случае нарушений. Копия акта Нацбанка : документ, устанавливающий пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты. Это позволяет избежать необоснованно завышенного обменного курса.

: документ, устанавливающий пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты. Это позволяет избежать необоснованно завышенного обменного курса. Информация о кассире : имя и должность сотрудника, который обслуживает клиентов.

: имя и должность сотрудника, который обслуживает клиентов. Официальный сайт юридического лица, имеющего право проводить обменные операции.

Что можно запросить у кассира?

По требованию клиента кассир обязан предоставить информацию:

об основных признаках подлинных и непригодных к обращению банкнот;

о порядке приема неплатежных или поврежденных банкнот иностранной валюты.

Должен ли обменник выдавать чек?

Да. В пресс-службе Нацбанка напомнили, что после завершения операции обменный пункт обязан выдать контрольный чек. Это подтверждает законность и правильность проведения обмена.

Итог

Зная эти требования, можно легко проверить законность работы обменного пункта и при необходимости защитить свои права. Если каких-либо документов или информации нет в открытом доступе, или вам отказываются выдать чек — стоит воздержаться от операции и обратиться в контролирующий филиал Национального Банка.