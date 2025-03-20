Обмен валют в Казахстане: что важно знать каждому клиенту

Кто имеет право проводить валютные операции?
Согласно статье 10 Закона «О валютном регулировании и валютном контроле», физические лица могут покупать или продавать иностранную валюту только через:
- обменные пункты банков второго уровня;
- или обменные пункты уполномоченных организаций (небанковские обменники).
Какие документы должны быть размещены в обменном пункте?
По правилам, в каждом обменном пункте на казахском и русском языках должны быть представлены:
Для небанковских обменников:
- копия лицензии на проведение обменных операций;
- копия действующего приложения к лицензии, выданного территориальным филиалом Нацбанка.
Для банковских обменных пунктов:
- копия письменного подтверждения от территориального филиала Нацбанка;
- или копия свидетельства обменного пункта.
Обязательная информация для клиентов
Кроме документов, в обменном пункте должна быть размещена следующая информация:
- Курсы валют: четкое указание курса покупки и продажи иностранной валюты за тенге по каждой валюте, с которой проводятся операции.
- Сведения о контролирующем органе: информация о территориальном филиале Нацбанка, который контролирует работу данного обменного пункта, а также порядок подачи жалобы в случае нарушений.
- Копия акта Нацбанка: документ, устанавливающий пределы отклонения курса покупки от курса продажи валюты. Это позволяет избежать необоснованно завышенного обменного курса.
- Информация о кассире: имя и должность сотрудника, который обслуживает клиентов.
- Официальный сайт юридического лица, имеющего право проводить обменные операции.
Что можно запросить у кассира?
По требованию клиента кассир обязан предоставить информацию:
- об основных признаках подлинных и непригодных к обращению банкнот;
- о порядке приема неплатежных или поврежденных банкнот иностранной валюты.
Должен ли обменник выдавать чек?
Да. В пресс-службе Нацбанка напомнили, что после завершения операции обменный пункт обязан выдать контрольный чек. Это подтверждает законность и правильность проведения обмена.
Итог
Зная эти требования, можно легко проверить законность работы обменного пункта и при необходимости защитить свои права. Если каких-либо документов или информации нет в открытом доступе, или вам отказываются выдать чек — стоит воздержаться от операции и обратиться в контролирующий филиал Национального Банка.
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