Анестезия стала причиной конфликта: стоматологи Казахстана против Фонда медстрахования

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По информации телеканала, юристы ФСМС потребовали от стоматологов вернуть средства, полученные за обезболивание. Именно это и стало поводом для затяжных судебных разбирательств, которые продолжаются уже девять месяцев, передает Lada.kz

В Фонде утверждают, что расходы на анестезию должны быть включены в общую стоимость стоматологического лечения и не подлежать отдельной оплате. Стоматологи же придерживаются иного мнения: они считают обезболивание самостоятельной медицинской услугой и полагают, что отказ от ее оплаты ущемляет права пациентов.

Напомним, в Казахстане бесплатное стоматологическое лечение предоставляется детям, беременным женщинам и другим социально уязвимым категориям граждан. Ранее клиникам, работающим по госзаказу, компенсировали затраты на анестезию. Однако сейчас, по словам врачей, Фонд изменил подход, расценив обезболивание как часть общего лечения и начал требовать возврат средств, выплаченных за последние два года. При этом в настоящее время расходы на анестезию фондом не покрываются вовсе.

«У стоматолога существует три вида анестезии, и в зависимости от диагноза может потребоваться их одновременное применение. Но сейчас ситуация дошла до абсурда — мы лишены возможности свободно использовать их в полном объеме. Родителям приходится объяснять, что за анестезию нам не компенсируют расходы», — рассказала руководитель одной из клиник Светлана Алексеева.

В итоге оплачивать обезболивание теперь вынуждены сами пациенты, но далеко не все могут себе это позволить.

Как отмечает "31 канал", конфликт начался после проверки Высшей аудиторской палаты. В ходе аудита были выявлены случаи двойной оплаты ряда стоматологических услуг, общий ущерб по стране оценивается примерно в 2 миллиарда тенге. По данным ВАП, стоимость препаратов для анестезии уже была включена в тарифы на лечение. На этом основании ФСМС и предъявил требование вернуть полученные ранее деньги.

Юристы отмечают, что число клиник, вступивших в судебные споры с фондом, достаточно велико, и первые судебные процессы уже стартовали.

«Министерство здравоохранения заявляет, что местные анестетики входят в стоимость лечения таких заболеваний, как кариес или пародонтит, и не должны выставляться отдельной услугой. Однако здесь возникает путаница в формулировках. В официальных тарифах анестезия значится как самостоятельная медицинская услуга», — пояснил адвокат Западно-Казахстанской областной коллегии адвокатов Данильхан Шагатаев.

В ФСМС сообщили, что в 2023 году был проведен внеплановый мониторинг обоснованности оплаты стоматологических услуг. Проверки охватили 687 медицинских организаций. По результатам аудита были зафиксированы случаи двойного учета анестезии и отсутствие необходимых записей в медицинских информационных системах.

«В ходе проверки 687 поставщиков добровольно вернули около 1,1 миллиарда тенге. В частности, 576 клиник полностью компенсировали средства на сумму свыше 996 миллионов тенге, еще 36 учреждений сделали частичный возврат на сумму 106,8 миллиона тенге. При этом 42 организации отказались возвращать 260 миллионов тенге добровольно», — сообщили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования.

Отраслевые эксперты выражают обеспокоенность: если суд встанет на сторону Фонда, это может привести к тому, что многие стоматологические клиники откажутся от сотрудничества с ФСМС. В результате доступность бесплатной медицинской помощи для казахстанцев может заметно снизиться.

Кроме того, в СМИ ранее сообщалось о нескольких резонансных инцидентах. В частности, в Атырау местный житель подал иск к стоматологии с требованием выплатить миллион тенге за неудовлетворительное лечение, но в итоге получил меньшую сумму. В Кызылорде неудачное удаление зуба у ребенка обернулось для клиники выплатой компенсации в размере более 1,5 миллиона тенге по решению суда. А в Астане женщина подала иск к медицинскому центру, отказавшемуся ее обслуживать. Учреждение объяснило это тем, что пациентка грубо обращалась с персоналом, однако суд признал действия медцентра незаконными.

Также стоит отметить, что в феврале казахстанцы сняли из Единого накопительного пенсионного фонда почти 33 миллиарда тенге на лечение, включая стоматологические услуги. Эта сумма превысила даже показатели «рекордного» декабря.

Вдобавок, согласно данным аналитиков на осень 2024 года, цены на стоматологические услуги в Казахстане заметно выросли. Особенно подорожало удаление зубов — стоимость этой процедуры увеличилась на 17,4% в годовом выражении.