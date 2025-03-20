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20.03.2025, 09:47

Казахстанцев предупредили об опасности при подключении к общедоступному Wi-Fi

Новости Казахстана 0 370

Жители Казахстана оказались в зоне риска из-за новой схемы интернет-мошенничества, связанной с подключением к публичным Wi-Fi-сетям. Об этом 20 марта 2025 года сообщили эксперты Telegram-канала aqparatsaqsysy, который занимается информированием граждан о современных киберугрозах и уловках мошенников, передаёт Lada.kz

Фото: freepik
Фото: freepik

По данным специалистов, киберпреступники активно используют поддельные точки доступа Wi-Fi, маскируясь под популярные сети в кафе, торговых центрах и других общественных местах. Кроме того, они могут взламывать уже существующие сети, получая доступ к личным данным пользователей. Подключаясь к таким сетям, человек рискует тем, что злоумышленники перехватят его файлы cookies — а вместе с ними логины, пароли и другие конфиденциальные данные, используемые для входа в интернет-банки и приложения.

Особо опасен приём, когда при подключении к общественному Wi-Fi пользователя просят пройти авторизацию по номеру телефона. Вместо ожидаемого SMS-сообщения жертва может получить код в мессенджере Telegram, который её попросят ввести на фальшивой странице. Введя код, человек фактически передаёт доступ к своему Telegram-аккаунту мошенникам. Далее злоумышленники могут использовать захваченный аккаунт для рассылки сообщений от лица владельца с просьбами занять деньги, что ставит под угрозу уже его друзей и близких.

Как защитить себя от подобных угроз

Эксперты рекомендуют соблюдать ряд правил, которые помогут снизить риски при подключении к общественным Wi-Fi-сетям:

  1. Проверяйте шифрование сети. Надёжные точки доступа должны поддерживать протоколы безопасности WPA2 или WPA3. Эту информацию можно найти в свойствах сети. При сомнениях лучше обратиться к сотрудникам заведения и уточнить название официальной точки доступа.

  2. Установите антивирусное ПО. Перед использованием публичных сетей важно, чтобы на вашем устройстве была установлена и регулярно обновлялась антивирусная программа. Кроме того, не стоит откладывать обновления приложений, которые выпускаются разработчиками для устранения уязвимостей.

  3. Ограничьте передачу данных. Перед подключением к чужой сети отключите функции, которые позволяют обмениваться данными по локальной сети. На iPhone следует деактивировать AirDrop, на Android — Bluetooth и аналогичные функции.

  4. Запретите автоматическое подключение. В настройках смартфона или ноутбука следует отключить функцию автоматического подключения к Wi-Fi. Это предотвратит подключение к подозрительным сетям без вашего ведома.

  5. Регулярно очищайте cookies. Это позволит не только освободить память устройства, но и обезопасить ваши личные данные от утечек.

  6. Используйте VPN. Подключаться к общественным Wi-Fi-сетям безопаснее всего через надёжный VPN-сервис, который скроет ваш реальный IP-адрес и местоположение.

Если вы всё же подключились к общедоступному Wi-Fi:

  • Не открывайте банковские и финансовые приложения.
  • Не вводите личные данные при заказе товаров и услуг.
  • Избегайте онлайн-оплат на незнакомых и небезопасных сайтах.
  • Не скачивайте файлы и переходите только на проверенные сайты с защищённым соединением (адрес должен начинаться с https и содержать значок замка).

— Помните, что соблюдение цифровой гигиены и осторожность при подключении к публичным сетям — это залог безопасности ваших данных, — подчеркнули эксперты.

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