В Казахстане определили дату начала приема заявлений в первый класс

Министерство просвещения Республики Казахстан объявило дату начала приема документов для поступления детей в первый класс. Как сообщили в ведомстве, с 1 апреля 2025 года родители смогут подать заявки на зачисление своих детей в школы. Прием документов продлится до 31 августа текущего года, сообщает Lada.kz

Фото: pexels

Согласно закону «Об образовании» Республики Казахстан, в первый класс принимаются дети, достигшие шести лет, по заявлению родителей или других законных представителей. Подать документы можно сразу несколькими способами: через портал электронного правительства egov.kz, посредством информационных систем местных исполнительных органов, а также в традиционном бумажном формате.

Для оформления ребенка в первый класс потребуется следующий пакет документов:

заявление от родителей или законных представителей;

справка о состоянии здоровья по форме №065-у и паспорт здоровья ребенка (форма №052-2/у);

две фотографии размером 3х4 сантиметра.

Отдельные требования предусмотрены для иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана. Родители должны подтвердить статус временного или постоянного проживания в стране и предоставить в школу документ, подтверждающий право на постоянное проживание в РК с обязательной отметкой о регистрации по месту жительства.

В министерстве подчеркнули, что прием заявлений осуществляется в будние дни — с понедельника по пятницу, за исключением выходных и государственных праздников.