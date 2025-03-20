В Казахстане определили дату начала приема заявлений в первый класс

Министерство просвещения Республики Казахстан объявило дату начала приема документов для поступления детей в первый класс. Как сообщили в ведомстве, с 1 апреля 2025 года родители смогут подать заявки на зачисление своих детей в школы. Прием документов продлится до 31 августа текущего года, сообщает Lada.kz
Согласно закону «Об образовании» Республики Казахстан, в первый класс принимаются дети, достигшие шести лет, по заявлению родителей или других законных представителей. Подать документы можно сразу несколькими способами: через портал электронного правительства egov.kz, посредством информационных систем местных исполнительных органов, а также в традиционном бумажном формате.
Для оформления ребенка в первый класс потребуется следующий пакет документов:
Отдельные требования предусмотрены для иностранных граждан, проживающих на территории Казахстана. Родители должны подтвердить статус временного или постоянного проживания в стране и предоставить в школу документ, подтверждающий право на постоянное проживание в РК с обязательной отметкой о регистрации по месту жительства.
В министерстве подчеркнули, что прием заявлений осуществляется в будние дни — с понедельника по пятницу, за исключением выходных и государственных праздников.
Уважаемые родители, просим вас заранее позаботиться о подаче документов, чтобы избежать ажиотажа в последние дни приема, — отметили в пресс-службе Минпросвещения.
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