Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в Казахстане на Наурыз

В преддверии празднования Наурыза изменится режим работы центров обслуживания населения (ЦОН) и специализированных центров. Об этом сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

Фото: госкорпорация «Правительство для граждан»

Согласно официальной информации, в период с 21 по 25 марта 2024 года все ЦОНы и спецЦОНы будут закрыты в связи с праздничными днями.

Однако 25 марта до 11:00 утра в ряде отделений будет организовано дежурство, чтобы жители могли получить самые необходимые государственные услуги.

Уже с 26 марта все центры обслуживания вернутся к привычному графику работы: с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00. Кроме того, для удобства граждан предусмотрены дежурные смены — в будние дни помощь будет доступна до 20:00, а по субботам — до 13:00.

Таким образом, даже в праздничные дни жители смогут оперативно решить срочные вопросы и получить государственные услуги без лишних задержек.