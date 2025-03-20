Air Astana сделала важное заявление о предъявлении оригиналов документов

Сегодня, 20 марта 2025 года, авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам с важным уведомлением. В заявлении, распространенном перевозчиком, гражданам напомнили о необходимости иметь при себе оригиналы документов при перелетах внутри Казахстана в определенный период, сообщает Lada.kz

Фото с сайта oqu.news

Ограничения коснутся пассажиров, путешествующих с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта. В это время портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile, включая сервис «Цифровые документы», будут временно недоступны из-за проведения технических работ.

"Уважаемые пассажиры, просим вас иметь при себе оригиналы ваших документов для перелетов по Казахстану в период с 23:00 20 марта до 08:00 21 марта. В указанный период доступ к порталу eGov.kz и мобильному приложению eGov mobile, включая сервис «Цифровые документы», будет временно ограничен для проведения технических работ", — говорится в официальном сообщении авиакомпании.

Air Astana также подчеркнула, что без оригиналов документов пассажиры не смогут пройти регистрацию и будут отстранены от перелета.

Таким образом, путешественникам рекомендуется заранее подготовиться и взять с собой удостоверение личности или паспорт, чтобы избежать неудобств в аэропорту.