Штрафы за чужую ЭЦП в Казахстане: кого и когда начнут наказывать

В Казахстане начали штрафовать граждан за использование чужой электронной цифровой подписи (ЭЦП). Подробности этого нововведения озвучил председатель комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz

Согласно новым правилам, физическим лицам грозит штраф в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП), что на сегодняшний день составляет порядка 196,6 тыс. тенге, за использование ЭЦП, принадлежащей другому человеку.

Как отметил Абдикаликов, глобального контроля за такими нарушениями не ведется, поскольку технически это крайне сложно реализовать. Вместо этого выявление подобных случаев происходит в рамках проверок, расследований и уголовных дел.

«Причиной появления этой нормы стало то, что ежегодно мы получаем материалы из уголовных производств, заключения ревизионных комиссий и отчеты Высшей аудиторской палаты. Во многих из них фиксируются правонарушения, связанные с передачей ключей ЭЦП третьим лицам. Ранее ответственность нес только тот, кто передал свой ключ, но мы пришли к выводу, что вина лежит на обеих сторонах — и на передающем, и на том, кто использует чужую подпись», — объяснил глава комитета.

Он подчеркнул, что новые штрафы будут применяться только в случае выявления нарушений в ходе конкретных проверок или расследований. Проводить постоянный мониторинг использования ЭЦП министерство не планирует.