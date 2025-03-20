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20.03.2025, 13:52

eGov запускает сервис для проверки утечек персональных данных

Новости Казахстана 0 330

20 марта 2025 года на брифинге в СЦК руководитель ТОО «Web-Totem» Руслан Тургельдинов рассказал о предпринимаемых мерах по защите персональных данных граждан Казахстана, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Он подчеркнул, что основной инструмент, который используют злоумышленники при совершении мошенничества, — это утечки персональных данных. Получая доступ к конфиденциальной информации, мошенники выстраивают доверительные схемы, применяя методы социальной инженерии.

«Когда происходит утечка данных — будь то из частных сервисов или государственных информационных систем, — эта информация вскоре оказывается в даркнете, на специализированных форумах или в Telegram-каналах. Для защиты граждан мы запустили сервис Nomad Guard, с помощью которого пользователи получают уведомления о том, что их данные могли быть скомпрометированы. Мы сообщаем, откуда произошла утечка и какие именно данные оказались в открытом доступе», — пояснил Руслан Тургельдинов.

Он добавил, что при получении такого уведомления гражданин может оперативно обратиться в Комитет гражданской безопасности с официальной жалобой.

Кроме того, по словам Тургельдинова, сервис уже интегрирован в портал eGov. Это сделано для того, чтобы исключить возможность поиска и просмотра чужих персональных данных посторонними лицами. Авторизация в системе происходит посредством ЭЦП, при этом используются индивидуальный идентификационный номер (ИИН), фамилия, имя, отчество и данные из базы мобильных граждан, включая адрес электронной почты. По этим данным система производит проверку на предмет утечек.

«В случае обнаружения компрометации пользователь получает уведомление через короткий номер 1414, а также в мобильном приложении eGov Mobile. С технической стороны интеграция полностью завершена, на данный момент проходят финальные этапы тестирования. В ближайшие дни эта функция станет доступна в приложении, и каждый гражданин сможет самостоятельно проверить, были ли утечки его персональных данных», — сообщил глава компании «Web-Totem».

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