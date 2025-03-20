Миллион долларов в пакетах: крупную сумму не пустили через границу в Казахстан

Сотрудники Службы государственной безопасности Узбекистана совместно с представителями таможенной службы пресекли попытку незаконного вывоза в Казахстан крупной суммы иностранной валюты — более одного миллиона долларов США. Об этом сообщает Lada.kz со сылкой на Zakon.kz.

Фото: Служба госбезопасности Узбекистана

Как уточняет СГБ, инцидент произошёл на погранично-таможенном пункте «Навои», расположенном в Ташкентском районе Ташкентской области. При досмотре автомобиля марки Lacetti, следовавшего из Узбекистана в Казахстан, сотрудники ведомства обнаружили в салоне транспортного средства целлофановый пакет, в котором находилась крупная сумма — 874 тысячи долларов США. Владельцем денежных средств оказалась пассажирка автомобиля — жительница Ташкентского района 1978 года рождения. По данным следствия, она пыталась вывезти валюту, обойдя установленные правила таможенного контроля.

В дальнейшем в ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что данные денежные средства собирались на рынках столицы у частных торговцев и предпринимателей. Собранные суммы передавались через посредника, который впоследствии передал их вышеупомянутой женщине для нелегальной транспортировки за пределы страны.

При обыске в квартире посредника правоохранители обнаружили еще 399 тысяч долларов США, также подготовленных к незаконному вывозу. Таким образом, общая сумма изъятых денежных средств превысила 1 миллион долларов.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия. Все подозреваемые задержаны и заключены под стражу.