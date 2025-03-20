Банкрот на миллиард: в КГД раскрыли самого крупного должника Казахстана

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Как рассказал заместитель председателя Комитета государственных доходов Минфина Сеилжан Ахметов, больше всего заявлений о признании банкротом поступило от жителей Алматинской области — 23,6 тыс., меньше всего — от региона Ұлытау (1,9 тыс.).

Средний возраст должников составляет 44 года. Самой возрастной признана женщина 1943 года рождения из Шымкента с долгом 370 тыс. тенге. Самой молодой — 19-летняя жительница Астаны с задолженностью 856 тыс. тенге. При этом 52% заявителей — мужчины.

Крупнейшая сумма долга — 2,1 млрд тенге — зафиксирована у жителя Астаны, судебное разбирательство по его делу продолжается. Такая сумма образовалась из-за курсовой разницы по кредиту, оформленному еще в 2007 году. Минимальный долг — 200 тыс. тенге — у жительницы Мамлютского района Северо-Казахстанской области.

Среди банкротов 1,3 тыс. человек (5%) получают государственную адресную социальную помощь, а 44% (9,8 тыс.) не платили по долгам более пяти лет.

Ахметов отметил, что в парламенте рассматриваются поправки в процедуру банкротства. В частности, планируется отменить требование об урегулировании долгов по договорам займа, заключенным до 1 января 2025 года, а также позволить должникам добровольно прекращать внесудебную процедуру без объяснения причин. Ожидается, что изменения вступят в силу уже в этом году.

По данным КГД, в 2023 году казахстанцы подали 77,3 тыс. заявлений о банкротстве, в 2024-м — 83 тыс., с начала 2025 года — 37,7 тыс.

Наиболее востребована процедура внесудебного банкротства: в 2023 году ей воспользовались 8,2 тыс. человек, в 2024-м — 11,5 тыс., с начала этого года — 2,3 тыс. По судебной процедуре в 2023 году списать долги удалось лишь одному человеку, в 2024-м — 135, в 2025 году — уже 23.

Восстановить платежеспособность смогли один человек в 2023 году, 13 — в 2024-м и 17 — за первые месяцы 2025-го.

Всего с начала действия механизма банкротами признаны 22,6 тыс. граждан с общей суммой долгов 120,4 млрд тенге.