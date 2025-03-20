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20.03.2025, 16:54

Сервис такси Uklon может выйти на рынок Казахстана

Новости Казахстана 0 348

Популярный украинский сервис такси и доставки Uklon, уже работающий в Украине и Узбекистане, планирует расширить свою деятельность и в Казахстане. По данным Finratings.kz со ссылкой на Bloomberg, на это указывает недавняя сделка между телекоммуникационной компанией «Киевстар» и Uklon, передает Lada.kz

Фото: kp.ua
Фото: kp.ua

Согласно достигнутым договоренностям, «Киевстар» приобретает 97% акций Uklon за сумму в 155,2 миллиона долларов. Эксперты отмечают, что это не только укрепит позиции сервиса на существующих рынках, но и откроет двери для масштабного международного развития, включая Казахстан, а также Пакистан и Бангладеш.

Данная сделка является частью более широкой стратегии «Киевстара», направленной на диверсификацию бизнеса и подготовку к выходу на американскую фондовую биржу Nasdaq. Ожидаемая капитализация компании при листинге может составить около 2,2 миллиардов долларов.

Uklon: путь от локального сервиса к международному игроку

Компания Uklon была основана в 2010 году в Украине и за это время превратилась в одного из лидеров на рынке онлайн-заказа такси и доставки. В 2023 году сервис начал экспансию в Узбекистане, что стало важным шагом к статусу международного бренда.

Помимо стандартных услуг такси и доставки, Uklon предлагает своим клиентам сервис по заказу курьеров для отправки посылок. Еще одно важное направление бизнеса — размещение рекламы как на автомобилях, так и в мобильном приложении, что обеспечивает дополнительный источник дохода и позволяет компаниям продвигать свои продукты и услуги.

Стратегия и перспективы развития

Для «Киевстара» покупка Uklon — это не только инвестиция в технологическую платформу, но и логичный шаг в рамках глобальной стратегии диверсификации. Компания, ранее сосредоточенная исключительно на телекоммуникациях, активно осваивает новые сегменты цифровых сервисов и мобильных решений.

Выход на фондовый рынок Nasdaq планируется через механизм SPAC (Special Purpose Acquisition Company), что позволит ускорить процесс листинга и привлечь дополнительные инвестиции без прохождения стандартной процедуры IPO.

Технологическое сотрудничество и синергия с другими рынками

Отдельного внимания заслуживает недавнее партнерство «Киевстара» с компанией Илона Маска — Starlink. Сотрудничество позволит внедрить спутниковую сотовую связь на территории Украины, что обеспечит качественное покрытие даже в удаленных и труднодоступных районах.

В Казахстане «Киевстар» уже представлен через бренд Beeline, и запуск Uklon может стать логичным продолжением усиления позиций группы в регионе. Эксперты уверены, что это поспособствует развитию конкурентной среды на рынке такси и доставки, где сегодня доминируют такие игроки, как Yandex Go и Bolt.

Заключение

Таким образом, предстоящее расширение Uklon в Казахстане свидетельствует о растущих амбициях украинского бизнеса и его стремлении занять достойное место на международной арене. Появление нового игрока не только усилит конкуренцию, но и откроет для потребителей новые возможности в сфере транспортных и курьерских услуг.

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