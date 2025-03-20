Можно ли казахстанцам снять пенсионные накопления за отдельную плату

Многим казахстанцам поступают предложения о снятии пенсионных накоплений свыше порога минимальной достаточности за определенную комиссию. Однако такие услуги не просто излишни, но и опасны. Все операции можно совершить самостоятельно и бесплатно, без участия посредников, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: alau.kz: UGC

Напомним, казахстанцы вправе использовать часть своих пенсионных накоплений для решения жилищных вопросов или оплаты медицинских услуг. Это право предоставлено тем гражданам, у кого на счете накоплена сумма, превышающая установленный порог минимальной достаточности. Также вывести свои средства могут пенсионеры, чьи выплаты составляют не менее 40% от утраченного дохода, а еще отдельные категории граждан:

пенсионеры по выслуге лет;

лица, оформившие пенсионный аннуитет.

Процедура оформления достаточно проста, и разобраться в ней несложно. Но несмотря на это, в интернете периодически появляются объявления о "помощи" в обналичивании пенсионных накоплений. Такие объявления нередко оформлены с использованием логотипов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и официальных операторов, что вводит людей в заблуждение.

В ЕНПФ напоминают: снятие пенсионных накоплений для покупки жилья или оплаты лечения осуществляется строго по закону, без посредников и комиссий. Деньги переводятся напрямую на специальный счет вкладчика или через банки второго уровня.

Гражданам следует быть осторожными: доверие к посредникам может обернуться как потерей средств из-за оплаты "услуг", так и серьезным риском столкнуться с мошенниками. Особенно опасно передавать третьим лицам персональные данные, ведь это может привести к кражам не только накоплений, но и другой конфиденциальной информации.

Специалисты ЕНПФ настоятельно рекомендуют казахстанцам обращаться только к официальным источникам и не поддаваться на сомнительные предложения в социальных сетях и мессенджерах. Все необходимые операции можно провести самостоятельно через официальный сайт фонда или уполномоченные банки без каких-либо дополнительных расходов.