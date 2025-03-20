Перевозка пассажиров обернулась судом для казахстанца

Жылыойский районный суд Атырауской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении местного жителя, который осуществлял пассажирские перевозки без официальной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, сообщает Lada.kz со ссылкой на официальную информацию, опубликованную в аккаунте областного суда в Facebook.

© Fotolia / terex

Как установил суд, мужчина на личном автомобиле занимался коммерческой деятельностью, предоставляя услуги по перевозке пассажиров, не имея на это законного права и не оформив соответствующие разрешительные документы. Тем самым он нарушил требования части 1 статьи 463 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Во время судебного заседания водитель полностью признал свою вину. Суд признал его виновным и вынес постановление о наложении административного штрафа в размере 41 283 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Для справки: в соответствии с частью 1 статьи 463 КоАП РК, занятие предпринимательской деятельностью без регистрации или без необходимых разрешений влечет административное наказание в виде штрафа для физических лиц в размере 15 месячных расчетных показателей (МРП), что на сегодняшний день составляет 58 980 тенге. Дополнительно возможно применение конфискации доходов, денежных средств, ценных бумаг или имущества, полученных в результате незаконной деятельности.