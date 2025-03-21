Мошенники в Telegram обобрали казахстанцев на 600 миллионов тенге

Сотрудники управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Алматинской области при поддержке департамента по противодействию киберпреступности МВД РК пресекли деятельность организованной группы дропперов, которые занимались мошенничеством через популярный мессенджер Telegram. Общий ущерб, нанесённый их действиями, оценивается почти в 600 миллионов тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: polisia.kz

В ходе операции были задержаны предполагаемый организатор преступной схемы и четверо его подельников. По информации правоохранительных органов, с июня 2024 года задержанный координировал деятельность более 50 так называемых дропов — лиц, которые оформляли банковские карты на своё имя или на подставных людей. Через эти карты проводились финансовые транзакции, направленные на вывод и обналичивание похищенных средств. Всего за это время было совершено более 1 000 переводов на сумму свыше 580 миллионов тенге. Доход самого куратора составлял 6% от каждой транзакции, что в итоге принесло ему свыше 35 миллионов тенге, – отметили в полиции.

Согласно данным базы «Антифрод-центра», уголовные дела в отношении дропов уже расследуются в нескольких регионах страны. В их числе — Карасайский и Енбекшиказахский районы Алматинской области, а также города Алматы, Шымкент, Кызылорда и Мангистауская область.

Как пояснили в полиции, мошенническая схема начиналась с размещения объявлений в Telegram, в которых гражданам предлагался «лёгкий заработок». Потенциальных дропов вербовали для оформления банковских карт, доступ к которым затем передавался организаторам схемы. Через эти счета преступники проводили переводы средств, полученных обманным путём — под видом инвестиционных вложений или оплаты несуществующих товаров и услуг.

В дальнейшем деньги оперативно обналичивались, переводились в криптовалюту или распределялись по другим счетам, что затрудняло их отслеживание. При этом организаторы схемы оставались в тени и получали основную прибыль, куратор получал фиксированный процент, а дропам выплачивались незначительные суммы. В итоге именно дропы несли ответственность, поскольку их банковские карты фигурировали в противоправных операциях.

На данный момент все подозреваемые доставлены в полицию, где в отношении них ведутся следственные мероприятия. Организатор схемы водворён в изолятор временного содержания. Также правоохранители готовят санкционированные запросы в банки второго уровня для установления возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям, - дополнили в ведомстве.

В ведомстве в очередной раз призвали граждан проявлять осторожность, не доверять обещаниям лёгкого заработка и ни в коем случае не передавать свои персональные данные и реквизиты банковских карт третьим лицам. При возникновении подозрительных финансовых ситуаций рекомендуется немедленно обращаться в полицию.