В Казахстане появится еще один банк

Микрофинансовой организации KMF официально разрешили добровольно преобразоваться в банк второго уровня. Такое решение было принято правлением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР), сообщает Lada.kz со ссылкой на LS.

Фото: lsm.kz

Впервые о планах крупнейшего игрока микрофинансового сектора трансформироваться в полноценное банковское учреждение стало известно еще в 2023 году. Теперь процесс получил официальное одобрение, что открывает перед KMF новые горизонты для развития.

После завершения конвертации будущий банк намерен сосредоточиться на кредитовании и поддержке малого и среднего бизнеса, развитии потребительского кредитования, а также предоставлении широкого спектра банковских услуг. Отдельное внимание планируется уделить внедрению современных финтех-решений для удобства клиентов.

Сегодня KMF занимает лидирующие позиции на рынке микрофинансирования Казахстана. По состоянию на текущий момент, активы компании составляют 336,3 млрд тенге, а ссудный портфель достигает 280,2 млрд тенге.

В АРРФР подчеркнули, что с такими финансовыми показателями новый банк сможет сразу войти в число крупных банков Казахстана и занять заметное место на рынке.