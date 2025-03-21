Почти миллион казахстанцев выживают на доход менее 52 000 тенге в месяц

В 2024 году почти 1 миллион жителей Казахстана оказались за чертой бедности — их ежемесячные доходы не превышают 51,7 тыс. тенге. Это 4,8% от всего населения страны. При этом на базовые расходы, по данным статистики, в среднем уходит 105 тыс. тенге в месяц. То есть многим не хватает даже на самые простые потребности, сообщает Lada.kz со ссылкой на LS .

Фото: gov.kz

По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале прошлого года 968,7 тысячи человек жили на доходы ниже прожиточного минимума, установленного на уровне 51,7 тыс. тенге. Это составляет 4,8% от общего числа населения страны. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2023 года наблюдается небольшое снижение показателя бедности на 4,2%.

Средние ежемесячные расходы одного казахстанца на повседневные нужды сегодня достигают порядка 105 тысяч тенге. Таким образом, почти миллион человек в стране вынуждены выживать на сумму, которая более чем в два раза меньше необходимого минимума.

Наиболее острая ситуация по-прежнему наблюдается в Туркестанской области, где уровень бедности составляет 8,4%. В денежном выражении это 180 тысяч человек. Хотя по сравнению с прошлым годом число малоимущих там сократилось на 3%.

На втором месте оказалась Мангистауская область — здесь 7,9% жителей (63,4 тыс. человек) живут за чертой бедности. В отличие от Туркестанской области, здесь показатель увеличился сразу на 10%. Третье место занимает Абайская область, где доля населения с доходами ниже прожиточного минимума выросла на 12,4% и составляет 7,6% — это 45,6 тысячи человек.

В числе регионов с наиболее благополучной ситуацией оказалась столица страны — в Астане уровень бедности составляет всего 2,1% или 32 тысячи человек. Более того, этот показатель снизился на значительные 5,8% по сравнению с прошлым годом.

Также положительная динамика отмечена в Карагандинской области, где число бедных сократилось на 15% и теперь составляет 27,4 тысячи человек, или 2,4% от населения региона. А вот в Атырауской области наблюдается небольшой рост — 21 тысяча человек живут на доход ниже минимума, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

Бюро нацстатистики также представило данные о структуре домохозяйств среди малообеспеченного населения. Оказалось, что подавляющее большинство бедных казахстанцев — 825,7 тыс. человек — проживают в семьях из пяти и более человек. При этом их количество снизилось на 7%. В семьях из четырех человек проживают 92,3 тыс. бедных (+12,5%), в семьях из трёх — 36,5 тыс. (+7,9%), из двух — 12,8 тыс. человек, что в 2,1 раза больше, чем годом ранее. Одиночных бедных домохозяйств насчитывается около 1,2 тыс., и их количество сократилось в 1,5 раза.