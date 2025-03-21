Банки Казахстана ужесточают правила: предпринимателям рекомендуют избавиться от лишних карт

С 19 января 2025 года в Казахстане вступили в силу новые правила, утвержденные Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). Эти изменения касаются всех клиентов банков, но особенно могут затронуть предпринимателей, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев

Согласно обновленным требованиям, финансовые организации обязаны ежегодно обновлять информацию о своих клиентах и усиленно отслеживать операции по банковским картам. Главная цель этих мер — борьба с теневой экономикой, отмыванием денег и схемами с участием так называемых дропперов — лиц, открывающих счета на подставных персон.

Однако под пристальное внимание могут попасть и вполне добросовестные бизнесмены. Многим предпринимателям для ведения бизнеса необходимы несколько пластиковых и виртуальных карт: для оплаты поставок, запуска рекламных кампаний, проведения международных платежей. Даже если все операции легальны и прозрачны, такие клиенты могут оказаться в зоне повышенного контроля, что повлечет дополнительные проверки и возможные блокировки.

Особенно неприятны подобные ситуации в момент, когда время критично — например, при срочной оплате товара или размещении срочной рекламы. Любая пауза или заморозка операций из-за необходимости повторной идентификации может обернуться финансовыми потерями и срывом договоров.

Чтобы избежать ненужных рисков, специалисты рекомендуют предпринимателям заранее привести свои банковские счета в порядок. В частности:

Провести ревизию всех своих карт, как физических, так и виртуальных.

Закрыть неиспользуемые или забытые карты, которые давно не применялись в расчетах.

Обновить личные данные и быть готовыми оперативно предоставить информацию по запросу банка.

Важно помнить, что в соответствии с новыми нормами банки имеют право приостанавливать любые операции до завершения проверки, если клиент или операция будут признаны потенциально подозрительными. Поэтому разумная «чистка» карт и заблаговременное обновление данных помогут предпринимателям избежать ненужных блокировок и потерь.