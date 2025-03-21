И это всё о нём: ответы на главные вопросы о транспортном налоге в Казахстане

Каждый владелец транспортного средства на территории Республики Казахстан обязан своевременно исполнить налоговые обязательства и уплатить транспортный налог за предыдущий календарный год. Срок внесения платежа установлен законодательством и истекает 1 апреля текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz
Несоблюдение установленного срока может повлечь начисление пени и другие меры ответственности, предусмотренные налоговым законодательством.
Согласно статье 493 Налогового кодекса РК, автовладелец самостоятельно рассчитывает сумму налога. Для этого можно использовать:
Также многие банковские приложения (например, Kaspi.kz в разделе «Платежи») автоматически показывают рассчитанную сумму.
Если онлайн-сервисы недоступны или вызывают затруднения, можно обратиться в департамент государственных доходов (ДГД) по месту прописки, взяв с собой ИИН и данные из техпаспорта. Оплата возможна наличными через банк.
Важно: если транспортное средство находится в совместной собственности, расчет лучше производить именно в ДГД.
МРП (месячный расчетный показатель) берется за тот год, за который уплачивается налог.
Кроме того, при расчете налога для легковых авто с объемом двигателя более 1500 куб. см добавляется по 7 тенге за каждую единицу превышения соответствующего порога.
С 2014 года действуют повышенные ставки для легковых авто с объемом двигателя свыше 3000 куб. см, если:
Если машина ввезена до этой даты, применяются старые условия налогообложения. Это автоматически учитывается в онлайн-калькуляторах.
Важно: если льготник переоформил авто после 31 декабря 2013 года, льготы на транспорт с объемом двигателя более 4000 куб. см утрачивают силу.
Пикапы в Казахстане относятся к легковым автомобилям, как и лимузины.
А вот бортовые «газели» (категория B в техпаспорте) считаются грузовыми транспортными средствами, налог на них рассчитывается по тарифам, зависящим от грузоподъемности.
Проверить зарегистрированный транспорт можно в личном кабинете:
Если обнаружено чужое авто или ошибка в данных (объем двигателя, год выпуска и т.д.):
Владельцы мотоциклов платят налог в зависимости от мощности:
- до 55 кВт — 1 МРП;
- более 55 кВт — 10 МРП.
Пример: если автомобиль продан 5 июля 2024 года, продавец платит налог за период с января по июнь, покупатель — с июля по декабрь.
Да, при наличии:
Налог начисляется на собственника по техпаспорту, даже если машина фактически давно передана другому человеку. Если продажа не оформлена официально, налоговая продолжит начислять обязательства за последние 5 лет.
При продаже «по страховке» ситуация еще сложнее: покупатель в полисе не является собственником, и налог по-прежнему начисляется на прежнего владельца.
Освобождены от налога:
Владельцы электромобилей.
Юридические лица — производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства — по специализированной сельхозтехнике, включенной в утвержденный перечень.
Фермерские и крестьянские хозяйства (при спецрежиме) — по одному легковому авто (двигатель до 2500 куб. см) и грузовым авто в пределах нормативов мощности.
Государственные учреждения и государственные школы.
Общественные объединения лиц с инвалидностью — по одному легковому авто (до 3000 куб. см) и одному автобусу.
Ветераны ВОВ, приравненные к ним лица, герои труда, многодетные матери с наградами — по одному транспортному средству.
Лица с инвалидностью — по одному автомобилю или мотоколяске.
Все льготники должны подать документы в ДГД до 1 апреля.
Нет.
Для освобождения нужно представить в налоговый орган справку из полиции о регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований.
Начисление налога приостанавливается с даты регистрации заявления и до момента закрытия уголовного дела.
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