И это всё о нём: ответы на главные вопросы о транспортном налоге в Казахстане

Каждый владелец транспортного средства на территории Республики Казахстан обязан своевременно исполнить налоговые обязательства и уплатить транспортный налог за предыдущий календарный год. Срок внесения платежа установлен законодательством и истекает 1 апреля текущего года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Кolesa.kz

Фото: kolesa.kz

Несоблюдение установленного срока может повлечь начисление пени и другие меры ответственности, предусмотренные налоговым законодательством.

1. Как узнать сумму налога?

Согласно статье 493 Налогового кодекса РК, автовладелец самостоятельно рассчитывает сумму налога. Для этого можно использовать:

онлайн-калькулятор на сайте Kolesa.kz ;

; веб-портал kgd.gov.kz ;

; мобильное приложение e-Salyq Azamat.

Также многие банковские приложения (например, Kaspi.kz в разделе «Платежи») автоматически показывают рассчитанную сумму.

Если онлайн-сервисы недоступны или вызывают затруднения, можно обратиться в департамент государственных доходов (ДГД) по месту прописки, взяв с собой ИИН и данные из техпаспорта. Оплата возможна наличными через банк.

Важно: если транспортное средство находится в совместной собственности, расчет лучше производить именно в ДГД.

2. Какой МРП использовать при расчете?

МРП (месячный расчетный показатель) берется за тот год, за который уплачивается налог.

За 2024 год (платеж до 1 апреля 2025 года) применяется МРП в размере 3692 тенге .

. При оплате за 2025 год (до 1 апреля 2026 года) будет использоваться МРП следующего года.

Кроме того, при расчете налога для легковых авто с объемом двигателя более 1500 куб. см добавляется по 7 тенге за каждую единицу превышения соответствующего порога.

3. Повышенные ставки для авто с объемом двигателя более 3 литров

С 2014 года действуют повышенные ставки для легковых авто с объемом двигателя свыше 3000 куб. см, если:

авто произведено, собрано или ввезено в Казахстан после 31 декабря 2013 года.

Если машина ввезена до этой даты, применяются старые условия налогообложения. Это автоматически учитывается в онлайн-калькуляторах.

Важно: если льготник переоформил авто после 31 декабря 2013 года, льготы на транспорт с объемом двигателя более 4000 куб. см утрачивают силу.

4. Как классифицируются пикапы?

Пикапы в Казахстане относятся к легковым автомобилям, как и лимузины.

А вот бортовые «газели» (категория B в техпаспорте) считаются грузовыми транспортными средствами, налог на них рассчитывается по тарифам, зависящим от грузоподъемности.

5. Что делать при некорректном начислении налога?

Проверить зарегистрированный транспорт можно в личном кабинете:

на eGov.kz ;

; в приложениях eGov mobile или e-Salyq Azamat.

Если обнаружено чужое авто или ошибка в данных (объем двигателя, год выпуска и т.д.):

подайте заявку на корректировку через e-Salyq Azamat ;

; при необходимости обратитесь в ДГД, которое выставило счет.

Владельцы мотоциклов платят налог в зависимости от мощности: до 55 кВт — 1 МРП;

более 55 кВт — 10 МРП.

6. Чем грозит неуплата налога вовремя?

С 2 апреля начисляется пеня.

начисляется пеня. Если долг превысит 1 МРП , налоговики направят уведомление.

, налоговики направят уведомление. Через 30 рабочих дней формируется налоговый приказ о взыскании.

Далее дело может перейти к частным судебным исполнителям, которые могут: наложить арест на банковские счета; запретить выезд за границу; взыскать до 25% от общей суммы задолженности за услуги взыскания.



7. Как платить налог при продаже или покупке авто?

Продавец должен уплатить налог за фактический срок владения до сделки .

. Сумма считается до первого числа месяца продажи.

Покупатель уплачивает налог с первого числа месяца, в котором зарегистрировал авто на себя.

Пример: если автомобиль продан 5 июля 2024 года, продавец платит налог за период с января по июнь, покупатель — с июля по декабрь.

8. Можно ли оплатить налог за другого человека?

Да, при наличии:

Ф.И.О. владельца;

ИИН;

VIN-кода автомобиля.

9. Кому начисляют налог, если авто продано по доверенности?

Налог начисляется на собственника по техпаспорту, даже если машина фактически давно передана другому человеку. Если продажа не оформлена официально, налоговая продолжит начислять обязательства за последние 5 лет.

При продаже «по страховке» ситуация еще сложнее: покупатель в полисе не является собственником, и налог по-прежнему начисляется на прежнего владельца.

10. Кто освобождается от уплаты транспортного налога?

Освобождены от налога:

Владельцы электромобилей. Юридические лица — производители сельхозпродукции, фермерские хозяйства — по специализированной сельхозтехнике, включенной в утвержденный перечень. Фермерские и крестьянские хозяйства (при спецрежиме) — по одному легковому авто (двигатель до 2500 куб. см) и грузовым авто в пределах нормативов мощности. Государственные учреждения и государственные школы. Общественные объединения лиц с инвалидностью — по одному легковому авто (до 3000 куб. см) и одному автобусу. Ветераны ВОВ, приравненные к ним лица, герои труда, многодетные матери с наградами — по одному транспортному средству. Лица с инвалидностью — по одному автомобилю или мотоколяске.

Все льготники должны подать документы в ДГД до 1 апреля.

11. Нужно ли платить налог за автомобиль, находящийся в угоне?

Нет.

Для освобождения нужно представить в налоговый орган справку из полиции о регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований.

Начисление налога приостанавливается с даты регистрации заявления и до момента закрытия уголовного дела.