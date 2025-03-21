Казахстанцы выбрали любимый национальный напиток

В канун празднования Наурыза в Казахстане Бюро национальной статистики провело исследование и представило свежие данные о том, как в стране изменились объемы производства традиционных национальных напитков, сообщает Lada.kz , ссылаясь на официальную информацию ведомства.

Фото: pinterest.com

Согласно информации, размещенной в Telegram-канале ведомства, в стране наблюдается рост объемов производства кумыса.

«По итогам первых двух месяцев 2025 года производство кумыса увеличилось на 7,2%. В количественном выражении это составляет 178 тонн, что на 12 тонн больше, чем за аналогичный период 2024 года», — уточнили в Бюро нацстатистики.

В то же время специалисты отмечают снижение производства шубата. За январь и февраль 2025 года выпущено 184 тонны этого напитка — на 2,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В абсолютных цифрах снижение составило 5 тонн.

Также в ведомстве привели статистику за предыдущие годы. Так, в 2023 году в Казахстане было произведено 1812 тонн кумыса, а за весь 2024 год этот показатель составил 1541 тонну. Объем производства шубата, напротив, продемонстрировал рост: с 1813 тонн в 2023 году до 1865 тонн по итогам 2024 года.