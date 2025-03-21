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21.03.2025, 10:15

Бизнесмен в Казахстане отсудил у госоргана 270 млн тенге

Новости Казахстана 0 549

В Восточном Казахстане предпринимателю удалось через суд взыскать задолженность в размере 270 миллионов тенге за проведённые работы по реконструкции теплосетей, сообщает Lada.kz со ссылкой на агентство Kazinform.

Фото: pexels
Фото: pexels

Как сообщили в Палате предпринимателей Восточно-Казахстанской области, на протяжении нескольких лет компания выполняла реконструкцию внутриквартальных тепловых сетей в поселке Новая Бухтарма по условиям государственного контракта. Однако на одном из этапов районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алтайского района отказался подписывать один из актов о приемке выполненных работ.

При этом заказчик не оспаривал факт фактического выполнения подрядчиком всех обязательств. Причиной отказа в подписании документа стало указание на то, что при заключении дополнительного соглашения об увеличении стоимости контракта не была учтена условная скидка.

— По сути, заказчик использовал формальный предлог, чтобы не оплачивать уже выполненные работы. Между тем в законодательстве о государственных закупках четко прописано: условная скидка применяется исключительно на этапе рассмотрения и оценки заявок участников тендера. После заключения контракта подрядчик обязан исполнить работы, а заказчик — их оплатить. В этом случае все обязательства со стороны подрядчика были полностью выполнены, и его права были нарушены, — пояснили в Палате предпринимателей ВКО.

Суд, изучив представленные материалы дела, пришел к выводу, что подрядная организация предоставила весь необходимый пакет документов, подтверждающих выполнение работ. В числе доказательств были акты скрытых работ, протоколы испытаний трубопроводов и другие технические заключения.

— Факт выполнения работ не оспаривается ни одной из сторон. Учитывая собранные доказательства, суд признает акт выполненных работ действительным и постановляет взыскать с ответчика сумму задолженности в размере 270 миллионов тенге, — говорится в решении Специализированного межрайонного экономического суда Восточно-Казахстанской области.

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