В Казахстане служат 119 полицейских по имени Наурыз

В преддверии празднования Наурыза Министерство внутренних дел Казахстана поделилось интересной статистикой: в полиции страны служат 119 сотрудников, чьи имена связаны с этим весенним торжеством, сообщает Lada.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: gov.kz

В казахских традициях выбор имени всегда играл особую роль — оно несет в себе не только смысл и пожелания родителей, но и отражает связь с культурой и историей народа. Имя может символизировать события, мечты о будущем и характер человека.

Среди полицейских с «весенними» именами есть и женщины — всего четыре сотрудницы. Вот как распределяются имена:

Наурызбай — 55 человек

Наурызбек — 41

Наурыз — 12

Наурызгүл — 4

Наурызхан — 3

Наурызғали — 2

Наурызжан — 1

Бекнаурыз — 1

Эти данные наглядно показывают, что многовековые традиции и культурное наследие Наурыза продолжают жить и находят отражение в современном обществе Казахстана.