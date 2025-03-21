Казахстанцев предупреждают о переносе рейсов в Лондон из-за взрыва в аэропорту Хитроу

Авиакомпания Air Astana уведомила пассажиров о переносе двух международных рейсов из-за внештатной ситуации в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

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Изменения касаются рейсов KC663 (Алматы – Лондон) и KC664 (Лондон – Алматы), которые должны были состояться 21 марта. Теперь вылеты переносятся на 22 марта.

В Air Astana пояснили, что причиной переноса стало экстренное закрытие аэродрома Хитроу. Аэропорт приостановил свою деятельность после масштабного отключения электроэнергии, вызванного сильным пожаром на электрической подстанции.

Пассажирам настоятельно рекомендуют заранее уточнять актуальную информацию о времени вылета на официальном сайте авиаперевозчика или в мобильном приложении.

Отмечается, что инцидент произошел утром 21 марта 2025 года на подстанции в районе Хейз на юго-востоке Лондона. В результате взрыва и последующего пожара десятки тысяч жителей британской столицы остались без электричества. Без света оказался и один из крупнейших авиаузлов Европы — аэропорт Хитроу, чья работа полностью приостановлена до конца дня.