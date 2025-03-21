Штрафы начнут влиять на стоимость автостраховки в Казахстане: что изменится с 7 апреля

С 7 апреля 2024 года в Казахстане вступят в силу новые правила, которые изменят порядок расчета стоимости обязательного страхования гражданско-правовой ответственности автовладельцев (ОГПО), сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ.

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Согласно обновленной системе «бонус-малус», на размер страховой премии будет влиять не только участие водителя в дорожно-транспортных происшествиях, но и количество грубых нарушений правил дорожного движения (ПДД), допущенных в период действия страхового полиса

Что изменится с 7 апреля

Поправки к постановлению «Об утверждении Правил расчета и применения коэффициента по системе "бонус-малус"» вводят дополнительные классы страховки — А, М1 и М2, с повышенными коэффициентами, достигающими 3,5. Теперь помимо аварий, причиной повышения стоимости страховки могут стать штрафы за серьезные нарушения ПДД, такие как выезд на встречную полосу, создание аварийной ситуации или превышение скорости более чем на 40 км/ч.

Как именно штрафы будут влиять на страховку

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК) пояснило, что при наступлении страхового случая перерасчет класса страховки будет происходить с учетом не только ДТП, но и повторных нарушений ПДД.

Если в течение срока действия полиса застрахованный водитель трижды или более нарушит правила дорожного движения, а затем попадет в ДТП по своей вине, его класс по системе «бонус-малус» снизится на один дополнительный пункт. Это, в свою очередь, приведет к увеличению стоимости нового договора страхования.

Однако стоит подчеркнуть, что снижение класса произойдет только при совокупности двух условий: наличии ДТП по вине страхователя и трех и более грубых нарушений ПДД. Если же водитель не попадал в аварию, наличие штрафов не повлияет на его страховой класс.

Что делать, если штраф пришел за нарушение другого человека

Водители Казахстана часто сталкиваются с ситуацией, когда автомобилем пользуется несколько человек, а штрафы, фиксируемые камерами «Сергек», приходят на имя владельца транспортного средства. АРРФР РК напоминает, что владелец автомобиля может оспорить штраф, если докажет, что в момент нарушения за рулем находился другой человек.

Согласно статье 31 Административного кодекса РК, ответственность может быть снята, если собственник транспортного средства предоставит подтверждающие документы. Это правило действует независимо от предстоящих изменений в системе расчета страховых коэффициентов.

Почему вводятся новые правила

Основная цель нововведений — стимулировать автовладельцев более ответственно относиться как к своему поведению на дорогах, так и к передаче автомобиля другим лицам. Теперь к потенциальным финансовым последствиям за ДТП добавляется еще один фактор — накопленные за год штрафы.

Напомним, что ранее в Казахстане были внедрены поправочные коэффициенты, учитывающие уровень аварийности в разных регионах страны. Теперь к ним добавляется индивидуальная ответственность за систематические нарушения ПДД.

Таким образом, при ежегодном продлении полиса ОГПО, если водитель не становился виновником аварий, его страховой класс не изменится вне зависимости от количества штрафов. Но если в течение года он не только нарушал правила, но и попал в ДТП по своей вине, в следующем году стоимость его страховки ощутимо вырастет.