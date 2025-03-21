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21.03.2025, 13:07

Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Новости Казахстана 0 444

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Акорды
Фото: пресс-служба Акорды

В выставочном центре "Expo" Касым-Жомарт Токаев обратился с теплыми пожеланиями к участникам торжеств по случаю Наурыз мейрамы.

«Национальный праздник Наурыз – Ұлыстың ұлы күні – неотъемлемая часть исконных казахских традиций. Испокон веков в день весеннего равноденствия наши предки отмечали этот светлый праздник, олицетворяющий обновление жизненных сил. Наурыз мейрамы славится добрыми делами. В эти дни в каждом доме накрывают щедрый дастархан, а люди спешат увидеться, чтобы высказать друг другу теплые пожелания, оказать поддержку нуждающимся. Празднование Наурыза в этом году вновь совпало со священным месяцем Рамазан. Это имеет большое символическое значение, поскольку наши традиции глубоко переплетены с религией. Эти две важные ценности зримо воплощают самобытность нашего народа», - сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что с прошлого года Наурыз в соответствии с концепцией Наурызнама празднуется в течение десяти дней, каждый из которых наполнен особым смыслом

«Наурыз отмечают многие народы Востока, но в нашей стране сложились особые традиции его встречи. Этот праздник действительно занимает особое место в жизни казахского народа. Многие гости из-за рубежа специально приезжают в Казахстан накануне Наурыза для того, чтобы глубже познакомиться с нашей самобытной культурой. Поэтому нам необходимо широко популяризировать это духовное достояние. Согласно концепции Наурызнама, сегодня отмечается День солидарности. Единство и мир всегда были наиважнейшими ценностями нашей страны. Отрадно, что казахстанцы встречают этот весенний праздник все вместе, невзирая на этнические и религиозные различия. Наша сплоченность позволяет нам уверенно смотреть в будущее и продолжать двигаться по пути прогресса. Мы осуществляем комплексные реформы, модернизируем политическую систему государства. Реализуются масштабные экономические проекты. Благодаря последовательной и взвешенной внешней политике Казахстан признан во всем мире авторитетным государством», – сказал он.

Токаев отдельно остановился на том, что празднование Наурыза тесно связано с такими ценностями, как чистота и трудолюбие

«Наурыз – праздник чистоты. Следуя доброй народной традиции, в этот день мы высаживаем деревья, расчищаем родники, благоустраиваем территории. С прошлого года в стране проводится общенациональная акция «Таза Қазақстан», в которой активно участвуют наши граждане, особенно молодежь. Это способствует формированию в обществе новой экологической культуры и образа жизни. Наурыз по праву считается праздником труда. С приходом весны начинаются сельскохозяйственные работы. Этот год провозглашен Годом рабочих профессий. Наша главная цель заключается в повышении престижа человека труда, ведь трудолюбие – это качество, присущее самым прогрессивным нациям», – заявил он.

По словам Президента, главной задачей является укрепление стабильности общества в нынешнее нестабильное время

«В этом году мы отмечаем сразу несколько значимых юбилеев: 30-летие Конституции и Ассамблеи народа Казахстана, 80-летие Великой Победы. Скоро мы торжественно встретим и 40-летие Независимости. К этой знаменательной дате Казахстан должен стать передовым, процветающим и сильным государством. На заседании Национального курултая в Бурабае я обратил на это особое внимание. Наша задача – адаптировать страну к новым геополитическим реалиям. Цели и приоритеты нашего государства ясны. Цифровизация и искусственный интеллект, крупные инфраструктурные проекты, транспортное сообщение и энергетика, агропромышленный комплекс и человеческий капитал – это основные направления развития страны. Казахстан обладает всем необходимым потенциалом, чтобы быть конкурентоспособным в этих сферах на мировой арене. Вместе мы построим справедливый, безопасный, чистый, просвещенный и развитый Казахстан, в котором прочно утвердится принцип «Закон и Порядок»! У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Призываю всех сплотиться и направить все наши усилия на укрепление, развитие и процветание нашего государства!» – подытожил свое выступление Токаев.

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