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21.03.2025, 15:07

Синоптики предупредили о резком похолодании и осадках в Казахстане

Новости Казахстана 0 1 512

С 22 по 24 марта в Казахстане ожидается неустойчивая погода с резким похолоданием и осадками. Такой прогноз опубликовали синоптики РГП «Казгидромет», сообщает Lada.kz со ссылкой на Tengrinews.kz.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

По информации специалистов, на западе, юге и юго-востоке страны пройдут дожди. В северных, восточных и центральных областях прогнозируются дожди с переходом в снег, местами возможны низовая метель, гололед и туман.

Без осадков погода сохранится лишь в Западно-Казахстанской области и в регионе Ұлытау. На востоке республики 22 марта ожидаются сильные осадки.

— В Мангистауской области сильные дожди пройдут 23 и 24 марта. А 24 марта ливни ожидаются в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Жетысуской областях, — уточнили в ведомстве.

Кроме осадков, в разных регионах страны в ближайшие дни значительно понизится температура воздуха, в некоторых районах — до отрицательных значений.

Так, на западе страны ночные температуры опустятся от +5 до -8 градусов, днем ожидается от +15 до +7 тепла.
В юго-западных регионах ночью столбики термометров будут показывать от +10 до 0 градусов, днем температура составит от +18 до +5.
В северо-западной части Казахстана ночью прогнозируется от -3 до -10, днем — от +2 до +12 градусов.
На севере страны ночью температура повысится от -12 до -0 градусов, а днем, наоборот, понизится до -5.
В центральных областях ожидаются ночные морозы до -10 градусов, днем температура может колебаться от +8 до -5.
На востоке республики ночные температуры опустятся до -12, а днем возможны колебания от +7 до -3.
В южных регионах ночью сохранится тепло от +3 до +15 градусов, но днем температура начнет снижаться: от +26 до +8.

Синоптики призывают жителей и гостей страны учитывать изменения погоды при планировании поездок и быть осторожными в условиях гололеда и ухудшения видимости.

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