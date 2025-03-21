На что откладывают и какие депозиты выбирают семьи в Казахстане

Большинство казахстанских семей предпочитает хранить сбережения на банковских депозитах в национальной валюте. Согласно совместному исследованию Казахстанского фонда гарантирования депозитов и Института маркетинговых и социологических исследований «Elim», 80% опрошенных выбрали депозиты в тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz

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В опросе приняли участие 4 000 человек по всей стране, из которых 62% проживают в городах и 38% — в сельской местности. Почти 80% респондентов состоят в браке (в Астане и Алматы этот показатель немного ниже — 70% и 73%).

По данным исследования, депозиты в банках имеют 33% семейных казахстанцев. Интересно, что среди вкладчиков почти равное количество мужчин и женщин — 49% и 51% соответственно. При выборе депозита основными факторами становятся высокая процентная ставка (на это обращают внимание 45% опрошенных), удобство снятия и пополнения средств (32%), а также наличие бонусных программ и кешбэка (11%).

В Астане и Алматы доля семей с накоплениями немного выше — около 40%. Основная причина открытия депозитов — формирование финансовой «подушки безопасности» и накопления на будущее (56%). Также популярны цели накопления на покупку недвижимости (15%) и образование или будущее детей (8%).

Схожие приоритеты и у жителей регионов: 48% городских семей копят деньги на непредвиденные расходы и обеспечение стабильности в будущем, 6% — на образование детей, 3% — на автомобиль или другие крупные покупки. При этом около 80% вкладчиков выбирают депозиты в тенге.

В сельской местности ситуация также схожа: 48% семей откладывают на будущее, 13% — на покупку жилья, 4% — на автомобиль и другие дорогостоящие приобретения, 5% — на образование детей, а 4% используют сбережения для будущих бизнес-проектов.

Отдельно исследование выделяет молодые семьи до 30 лет: 70% из них состоят в браке. Из этой группы 34% имеют банковские депозиты, при этом 53% из них проживают в городах, 47% — в сельской местности. Как и у старших поколений, среди молодых семей доминирует цель создания финансовой подушки (28%) и накоплений на случай непредвиденных ситуаций (22%). Далее следуют планы по покупке недвижимости (13%), образованию (4%), путешествиям (4%) и накоплениям для будущего своих детей (3%).