В Казахстане наказали подростков за плевок в служебное авто полиции

В Кызылорде сотрудники полиции выявили молодых людей, осквернивших служебный автомобиль и выложивших видео своего поступка в социальные сети, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

Фото: Polisia.kz

Согласно информации Polisia.kz, 19 марта в TikTok появилось видео, на котором парень и девушка плюнули на патрульную машину. Правонарушителей — несовершеннолетнего молодого человека и 19-летнюю девушку — оперативно установили и доставили в отдел полиции.

В отношении обоих нарушителей составлены административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

Помимо этого, ответственность понес и законный представитель подростка. В его адрес также оформлен административный протокол за то, что несовершеннолетний находился ночью на улице без сопровождения взрослых.

Собранные материалы направлены на рассмотрение в специализированный административный суд. Кроме того, уведомление о произошедшем будет направлено в городское управление образования.