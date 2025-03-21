Самые высокооплачиваемые бойцы Казахстана: доходы до 30 миллионов

Президент промоушена по смешанным единоборствам Naiza FC Нурбек Карабала рассказал о доходах казахстанских бойцов как на родине, так и за рубежом, сообщает Lada.kz со ссылкой на Vesti.kz.

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По словам Карабалы, в Казахстане наибольший доход среди бойцов получает Муратбек Касымбай. Также хорошо зарабатывают Жуман Жумабеков и Фаниль Рафиков.

— Если говорить о доходах внутри страны, то больше всех, по моим данным, зарабатывает Муратбек Касымбай. Также неплохие гонорары у Жумана Жумабекова и Фаниля Рафикова. Что касается Касымбая, я слышал, его заработок может достигать 30 миллионов тенге (примерно 60 тысяч долларов). За рубежом лидируют, конечно, те, кто выступает в UFC — Шавкат Рахмонов, Асу Алмабаев. Кроме того, отмечу Артема Резникова — у него, по моим сведениям, тоже очень высокий гонорар, — рассказал Карабала в интервью Bank.kz.

Для справки: 30-летний Шавкат Рахмонов (рекорд 19-0) выступает в UFC с 2020 года. Асу Алмабаев, которому 31 год (рекорд 21-3), дебютировал в этой лиге в 2023 году.

Также в UFC соревнуется еще один казахстанец — Дияр Нургожай. Недавно эксперты разобрали его неудачное выступление в дебютном бою в главном промоушене ММА.