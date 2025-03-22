В Алматинской области автомобиль врезался в дерево: погибли три человека

Сегодня, 21 марта, на автодороге Алматы — Жетыген произошла трагическая авария. Легковой автомобиль столкнулся с деревом, сообщает Lada.kz со ссылкой на NUR.KZ

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По данным Департамента полиции Алматинской области, около 29-го километра трассы водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, в результате чего машина выехала с дороги и врезалась в дерево. От полученных травм трое пассажиров скончались на месте происшествия. Сам водитель был госпитализирован с различными травмами.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, избегать превышения скорости и резких маневров, которые могут привести к трагическим последствиям.