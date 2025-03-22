18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
21.03.2025, 20:55

Казахстанцы всё чаще не справляются с выплатами по кредитам

Новости Казахстана 0 1 251

Долг граждан по потребительским займам в Казахстане превысил отметку в 500 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание LS.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

По информации Национального банка, на 1 февраля 2025 года объем просроченной задолженности физических лиц достиг 619,7 млрд тенге. За месяц эта сумма увеличилась на 4,01%, что составляет почти 24 млрд тенге.

Наибольшая часть просрочек приходится на потребительские кредиты — порядка 550 млрд тенге, что на 3,3% больше по сравнению с началом года. На втором месте по объемам задолженности ипотечные займы — 21,5 млрд тенге (+3,9%). Оставшаяся сумма — долги по другим видам кредитов.

Среди регионов лидирует Алматы с задолженностью в 227,5 млрд тенге (+3,2%). Далее идут Астана — 57,7 млрд тенге (+6,45%), Шымкент — 54 млрд тенге (+4,65%), Карагандинская область — 39,1 млрд тенге (+3,7%), Атырауская область — 22 млрд тенге (+4,8%) и Актюбинская область — 21,2 млрд тенге (+3,41%).

Наименьший уровень просрочек зафиксирован в Северо-Казахстанской области — 6,5 млрд тенге (+1,56%) и в области Ұлытау — 7,04 млрд тенге (+5,07%).

Также известно, что к началу 2025 года число заемщиков, не выполнивших обязательства перед банками вовремя, достигло 881 тыс. человек.

Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассматривает инициативы по ужесточению правил оценки платежеспособности заемщиков и мерам, направленным на ограничение роста долговой нагрузки у граждан с просроченными обязательствами.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.