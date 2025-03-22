Казахстанцы всё чаще не справляются с выплатами по кредитам

Долг граждан по потребительским займам в Казахстане превысил отметку в 500 млрд тенге, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание LS.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

По информации Национального банка, на 1 февраля 2025 года объем просроченной задолженности физических лиц достиг 619,7 млрд тенге. За месяц эта сумма увеличилась на 4,01%, что составляет почти 24 млрд тенге.

Наибольшая часть просрочек приходится на потребительские кредиты — порядка 550 млрд тенге, что на 3,3% больше по сравнению с началом года. На втором месте по объемам задолженности ипотечные займы — 21,5 млрд тенге (+3,9%). Оставшаяся сумма — долги по другим видам кредитов.

Среди регионов лидирует Алматы с задолженностью в 227,5 млрд тенге (+3,2%). Далее идут Астана — 57,7 млрд тенге (+6,45%), Шымкент — 54 млрд тенге (+4,65%), Карагандинская область — 39,1 млрд тенге (+3,7%), Атырауская область — 22 млрд тенге (+4,8%) и Актюбинская область — 21,2 млрд тенге (+3,41%).

Наименьший уровень просрочек зафиксирован в Северо-Казахстанской области — 6,5 млрд тенге (+1,56%) и в области Ұлытау — 7,04 млрд тенге (+5,07%).

Также известно, что к началу 2025 года число заемщиков, не выполнивших обязательства перед банками вовремя, достигло 881 тыс. человек.

Напомним, Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) рассматривает инициативы по ужесточению правил оценки платежеспособности заемщиков и мерам, направленным на ограничение роста долговой нагрузки у граждан с просроченными обязательствами.