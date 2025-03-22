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21.03.2025, 22:03

В Казахстане водителей штрафуют за грязные номера, несмотря на непогоду и грязь на дорогах

Новости Казахстана 0 536

В редакцию издания Semey.Ainasy обратилась жительница Семея, которая выразила возмущение в связи с действиями сотрудников полиции. По её словам, в последние дни дорожные инспекторы массово останавливают и штрафуют водителей за грязные номерные знаки, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

https://www.instagram.com/vsya_karaganda/
https://www.instagram.com/vsya_karaganda/

При этом женщина отмечает, что в условиях весенней распутицы, когда дороги покрыты слякотью и грязью, содержать автомобиль в идеальной чистоте практически невозможно.

— Я помыла машину 7 марта и до сегодняшнего дня не выезжала. Сегодня пришлось поехать по делам, проезжала через Восточный район — там огромные лужи и грязь. В итоге задний номер оказался полностью заляпан, хотя утром был чистым. Меня остановили и сразу оштрафовали на 5 МРП, даже без предупреждения или разъяснений, — рассказала она.

По словам женщины, полицейские на месте останавливали сразу несколько автомобилей подряд и оформляли штрафы всем без исключения. При этом стражи порядка заявили, что действующая статья не предусматривает вынесение предупреждения — только наказание в виде штрафа.

Ситуация вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей. Многие водители жалуются, что дороги в городе буквально утопают в грязи, и даже короткая поездка приводит к тому, что номерные знаки становятся нечитаемыми.

— Что теперь, на каждой остановке выходить и протирать номер? — недоумевает жительница Семея.

Этот случай вновь поднимает вопрос: кто в подобной ситуации действительно виноват? Автомобилисты или коммунальные службы, которые не справляются с уборкой улиц в межсезонье?

Очевидно, что при таком состоянии дорог водитель просто не в состоянии контролировать чистоту своего автомобиля. Тем не менее сотрудники полиции продолжают строго применять административные меры, не учитывая внешние обстоятельства.

Безусловно, закон требует, чтобы государственные регистрационные знаки оставались читаемыми. Но когда погодные и дорожные условия объективно этому препятствуют, а наказание всё равно следует без каких-либо разъяснений или возможности предупреждения, это закономерно вызывает недовольство среди водителей.

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