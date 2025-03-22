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22.03.2025, 09:50

Казахстан занял 47-е место в мировом рейтинге счастья

Новости Казахстана 0 477

Казахстан занял 47-е место в обновлённом рейтинге стран по уровню счастья населения. Исследование, приуроченное к Международному дню счастья, опубликовано ООН 20 марта. В список вошли 143 государства, при этом Казахстан смог обойти ряд стран Европы и СНГ, сообщает Lada.kz. со ссылкой на Zakon.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Казахстан вошёл в число 50 самых счастливых стран мира, заняв 47-е место в глобальном рейтинге. Доклад о мировом уровне счастья был опубликован 20 марта в честь Международного дня счастья.

Всего в рейтинге, подготовленном при поддержке ООН, представлено 143 страны. Исследование основывалось на опросах, проводившихся в период с 2021 по 2023 год. Основными критериями оценки стали восприятие жизни гражданами, уровень социального доверия, благосостояние, здоровье и поддержка со стороны общества.

По данным доклада, Казахстан опередил такие страны, как Япония (51-е место), Италия (41-е место), Россия (72-е место), Грузия (93-е место) и Кыргызстан (97-е место). Самыми счастливыми странами мира признаны Финляндия, Дания и Исландия, которые традиционно занимают лидирующие позиции в этом рейтинге.

Также в десятку лидеров вошли Швеция, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Люксембург, Швейцария и Австралия. Эти страны отличаются высоким уровнем жизни, качественным здравоохранением, развитой социальной защитой и устойчивыми экономиками.

Отдельно в докладе подчёркивается, что уровень счастья среди молодёжи и пожилых людей различается во многих странах. Казахстан показал устойчивые показатели по обоим возрастным сегментам, что также повлияло на высокую позицию в рейтинге.

Составители отчёта отметили, что мировой индекс счастья остаётся важным инструментом анализа социальных процессов и отражает общее благополучие наций. Авторы исследования призывают правительства учитывать эти данные при формировании социальной и экономической политики.

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