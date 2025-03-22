Сердце Наурыза: традиции и обычаи празднования 22 марта в Казахстане

В Казахстане 22 марта отмечается Жыл басы — главный день праздника Наурыз, символизирующий обновление природы и начало нового года. В этот день принято проводить обряды очищения, сажать деревья и украшать улицы, что отражает заботу о будущем. Казахстанцы собираются с близкими, навещают старших и желают друг другу благополучия и изобилия, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Tengrinews.kz .

Фото pixabay.com

Наурыз — один из древнейших праздников, отмечаемых в Казахстане и других тюркских странах, символизирующий приход весны и обновление природы. Празднования длятся десять дней и называются Наурызнама, но центральным событием считается 22 марта, известный как Жыл басы, что в переводе с казахского означает "Начало года".

В этот день казахстанцы проводят различные обряды и мероприятия, направленные на обновление и очищение. Принято наводить порядок в домах и на улицах, сажать деревья и украшать общественные пространства, что символизирует заботу о будущем и гармонию с природой.

Люди собираются с родственниками, навещают старших, дарят подарки и желают друг другу долголетия и изобилия. 22 марта также считается днем всеобщего примирения. В этот день люди просят прощения друг у друга, прощают обиды и желают добра и благополучия, что способствует укреплению единства и согласия в обществе.

Наурыз несет в себе идею единства с природой, благодарности за жизнь, возрождения надежд и стремления к миру и процветанию. Это не просто праздник, а глубоко философский день, отражающий суть восточной культуры и уважение к циклам природы.

В разных регионах Казахстана проходят массовые мероприятия, устанавливаются этноаулы, проводятся культурно-спортивные мероприятия и ярмарки, позволяющие каждому прикоснуться к богатому наследию казахской культуры и ощутить дух обновления и единства.

Таким образом, 22 марта, Жыл басы, является сердцем Наурыза, объединяя людей в стремлении к гармонии, обновлению и процветанию, отражая глубокие традиции и ценности казахского народа.