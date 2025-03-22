Динара Сатжан готовится к свадьбе: платье создаёт казахстанский дизайнер

Казахстанская телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан, ранее заявлявшая о намерении провести скромную свадьбу, обратилась к известному дизайнеру Наилю Байкучукову для создания свадебного платья. Дизайнер поделился подробностями неожиданного заказа, отметив, что Динара всегда была его музой. Поклонники с нетерпением ожидают подробностей предстоящего торжества, сообщает Lada.kz . со ссылкой на Liter.kz

Фото: Instagram Динара Сатжан

Известная казахстанская телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан, ранее утверждавшая, что не планирует пышную свадьбу, всё же решила заказать свадебное платье у казахстанского дизайнера Наиля Байкучукова. Об этом модельер сообщил в своих социальных сетях, рассказав об обстоятельствах неожиданного заказа.​

По словам Байкучукова, Динара прилетела в Стамбул всего на пару дней, и они встретились за чашкой кофе. Во время беседы она сообщила о необходимости свадебного платья. «Мы просто пили кофе, разговаривали, как вдруг она сказала, что ей нужно свадебное платье. Этот момент меня вдохновил — ведь Динара всегда была моей музой. Не раздумывая, я сразу же принялся за работу», — поделился дизайнер.​

Динара Сатжан пока не раскрывает деталей предстоящего торжества. Остаётся интригой, будет ли свадьба скромной, как она изначально планировала, или же превратится в масштабное событие.​

Динара Сатжан — известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница. Родилась 21 сентября 1982 года в посёлке Жана-Арка Карагандинской области. Карьера началась в модельном бизнесе, позже она стала ведущей новостей на телеканалах «Астана» и «Хабар». В 2008 году победила в конкурсе «Миссис Казахстан». Также известна как владелица бренда одежды Dinara Satzhan и сети мультибрендовых магазинов.​

Личная жизнь Динары Сатжан всегда оставалась в тени. Однако в январе 2025 года она опубликовала фотографию с помолвочным кольцом и подписью «Я сказала: "Да!"». Имя избранника телеведущая не раскрыла, предпочитая сохранять эту информацию в тайне.​

Недавно в социальных сетях появилось видео, на котором Динара участвует в семейном мероприятии вместе с невестками и снохами Жумабека Жаныкулова, казахстанского миллиардера, вошедшего в список Forbes. Это породило слухи о том, что её супругом мог стать представитель этой семьи. Однако официального подтверждения этой информации нет.​

Поклонники Динары Сатжан активно обсуждают новости о предстоящей свадьбе и выборе дизайнера для создания платья, ожидая новых подробностей о торжестве.