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22.03.2025, 15:45

Неожиданный платёж: Казахтелеком требует деньги за отключение услуг

Новости Казахстана 0 6 515

В Павлодаре семья оказалась в неприятной ситуации, столкнувшись с дополнительными расходами при попытке досрочно отказаться от услуг связи. По информации портала Finratings.kz, при расторжении договора оператор выставил семье внушительную сумму, которая стала для них неожиданностью, передает Lada.kz

Фото: Lada.kz
Фото: Lada.kz

Ситуация оказалась неприятной: при подключении услуг абонентам не разъяснили всех нюансов расторжения договора. Впоследствии семья продала квартиру и переезжает в другой город, но отключить связь оказалось не так просто. По условиям контракта за расторжение договора им выставили неустойку почти в 40 000 тенге.

Фото: Instagram/zhaloby_pavlodar

«Нет слов, одни эмоции! Мы исправно платили каждый месяц, но когда вынуждены были расторгнуть договор не по собственной прихоти, нам предъявили приличный счет! Никому не советую связываться с «Казахтелекомом» — они сами придумывают правила и просто вытягивают деньги из людей», — пожаловались клиенты.

В комментарии к ситуации представители «Казахтелекома» разъяснили официальные условия досрочного расторжения договора. Согласно правилам компании, в случае отказа от так называемого Срочного контракта взимается сумма, равная разнице между стоимостью стандартных услуг и льготной ценой по контракту. Однако есть несколько исключений, когда неустойка не начисляется:

  • при смерти абонента (при наличии подтверждающих документов);
  • в случае плохого качества предоставляемых услуг (подтверждается обращением в службу поддержки и заключением технических специалистов);
  • при смене тарифного плана с сохранением стоимости или увеличением срока контракта;
  • если отсутствует техническая возможность подключения по новому адресу;
  • при переоформлении контракта на другое физическое лицо без снижения стоимости;
  • в случае форс-мажора (стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные обстоятельства).

«Благодарим за обращение и надеемся на понимание», — сообщили в пресс-службе компании.

Тем не менее ситуация вызвала волну негодования среди абонентов. Многие считают, что «Казахтелеком» недостаточно прозрачен при заключении договоров и не объясняет клиентам ключевых условий, которые в итоге могут привести к непредвиденным тратам.

Пользователи соцсетей делятся схожими историями:

«Пожилым людям дают подписывать бумаги без пояснений. А потом человек оказывается в ловушке: расторгнуть договор почти невозможно, только если случится что-то вроде атомной бомбежки! Это нечестно».

«У меня мама умерла, я пришла отключать услуги. Сказали — платите до конца срока действия договора. Как это вообще возможно? Человек ушел из жизни, а им всё равно — лишь бы деньги шли».

«Я подключила их интернет, который стабильно не работает. Когда пошла отключать, мне тоже сказали: плати за отключение. Это абсурд».

«Я уже не живу по тому адресу, телефон стоит в пустой квартире. Но договор на три года, и мне приходится платить — а денег таких нет».

Многие абоненты призывают компанию быть более честной и открытой, четко прописывать и разъяснять все условия договора при подключении услуг. Ведь для большинства людей, особенно пенсионеров и малообеспеченных граждан, подобные неожиданные штрафы становятся серьезным финансовым ударом.

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