Неожиданный платёж: Казахтелеком требует деньги за отключение услуг

В Павлодаре семья оказалась в неприятной ситуации, столкнувшись с дополнительными расходами при попытке досрочно отказаться от услуг связи. По информации портала Finratings.kz, при расторжении договора оператор выставил семье внушительную сумму, которая стала для них неожиданностью, передает Lada.kz
Ситуация оказалась неприятной: при подключении услуг абонентам не разъяснили всех нюансов расторжения договора. Впоследствии семья продала квартиру и переезжает в другой город, но отключить связь оказалось не так просто. По условиям контракта за расторжение договора им выставили неустойку почти в 40 000 тенге.
«Нет слов, одни эмоции! Мы исправно платили каждый месяц, но когда вынуждены были расторгнуть договор не по собственной прихоти, нам предъявили приличный счет! Никому не советую связываться с «Казахтелекомом» — они сами придумывают правила и просто вытягивают деньги из людей», — пожаловались клиенты.
В комментарии к ситуации представители «Казахтелекома» разъяснили официальные условия досрочного расторжения договора. Согласно правилам компании, в случае отказа от так называемого Срочного контракта взимается сумма, равная разнице между стоимостью стандартных услуг и льготной ценой по контракту. Однако есть несколько исключений, когда неустойка не начисляется:
«Благодарим за обращение и надеемся на понимание», — сообщили в пресс-службе компании.
Тем не менее ситуация вызвала волну негодования среди абонентов. Многие считают, что «Казахтелеком» недостаточно прозрачен при заключении договоров и не объясняет клиентам ключевых условий, которые в итоге могут привести к непредвиденным тратам.
Пользователи соцсетей делятся схожими историями:
«Пожилым людям дают подписывать бумаги без пояснений. А потом человек оказывается в ловушке: расторгнуть договор почти невозможно, только если случится что-то вроде атомной бомбежки! Это нечестно».
«У меня мама умерла, я пришла отключать услуги. Сказали — платите до конца срока действия договора. Как это вообще возможно? Человек ушел из жизни, а им всё равно — лишь бы деньги шли».
«Я подключила их интернет, который стабильно не работает. Когда пошла отключать, мне тоже сказали: плати за отключение. Это абсурд».
«Я уже не живу по тому адресу, телефон стоит в пустой квартире. Но договор на три года, и мне приходится платить — а денег таких нет».
Многие абоненты призывают компанию быть более честной и открытой, четко прописывать и разъяснять все условия договора при подключении услуг. Ведь для большинства людей, особенно пенсионеров и малообеспеченных граждан, подобные неожиданные штрафы становятся серьезным финансовым ударом.
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