18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
502.83
545.37
5.95
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
22.03.2025, 17:51

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 23 марта

Новости Казахстана 0 319

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в  Казахстана в воскресенье, 23 марта, передает Lada.kz  со ссылкой на Казгидромет.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Астана

На дорогах прогнозируется гололедица, будьте осторожны за рулем.

Акмолинская область

Ночью и утром на западе области – туман, гололед. Днем на севере и востоке порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау – гололедица, ветер до 20 м/с.

Мангистауская область

Сильный дождь накроет запад, юг и центр региона.

Туркестанская область

На севере, западе, юге и в горных районах – грозы. В Шымкенте и Туркестане также ожидаются грозы, порывы ветра до 20 м/с.

Алматинская область

Грозы и сильный ветер в южных и горных районах. В Конаеве порывы ветра до 20 м/с.

Кызылординская область

На востоке – туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылорде возможны сильные порывы ветра.

Актюбинская область

На севере и востоке ночью и утром – туман. На юге ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Область Абай

На юге региона – дождь, гололед, туман.

Восточно-Казахстанская область

На юге и востоке – осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке и юге – туман.

Атырауская область

В южной части региона и в Атырау ожидаются дожди.

Северо-Казахстанская область

На западе, севере и востоке – снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске возможны порывы до 25 м/с.

Костанайская область

На севере и востоке – снег, дождь, гололед, метель. В Костанае – порывистый ветер до 20 м/с.

Павлодарская область

На севере и востоке – метель, гололед, порывы ветра до 20 м/с.

Область Жетысу

В восточных и горных районах – ветер до 20 м/с, в районе Алакольских озер возможны порывы до 28 м/с.

Жамбылская область

На западе, севере и в горах ночью – дожди. Днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – осадки, грозы. В Таразе – дожди и грозы.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцу прилетел многомиллиардный штраф, который он будет выплачивать 3700 летНовости Казахстана
24.02.2025, 07:52 0
Хорошую новость сообщили казахстанским водителямНовости Казахстана
26.02.2025, 11:49 0
В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
«Мне не нужна подачка»: директор школы осталась недовольна подарком за 176 тысяч тенгеНовости Мира
02.03.2025, 19:22 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0

Последние комментарии

< >
Выставка-ярмарка «Made in Uzbekistan» пройдет в Актау
Aqtau_2023 → Могу только похвалить соседей, они молодцы.
Россиянину запретили въезд в Казахстан на пять лет
Pluto 9701 → Великое преступление которое нуждается в публикации в СМИ. а самое главное депортировали одного человека, будто бы человек 200 выгнали.
Минпромстрой Казахстана предлагает освободить местные автомобили от утильсбора в России
Aqtau_2023 → Это просто супер новость, для россии убрать утильсбор, а со своих граждан две шкуры снимать.
Конкурс на покупку «золотых» мусоросборников в Актау отменен: власти назвали причины
Космос → 891 миллиард тенге??? Какая-то дикая сумма! Бюджет Актау вообще сколько миллиардов?
На концерты в честь Наурыза смогут пройти не все жители Актау – правда или фейк?
Vladimir00 → Смотреть на эту туфту.каких то звёзд выдумали.пускай аким смотрит.и полицейский кордон поставят.а если честно придёшь и смотреть не чё го.тоска голимая.