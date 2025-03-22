В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 23 марта

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Казахстана в воскресенье, 23 марта, передает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет .

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Астана

На дорогах прогнозируется гололедица, будьте осторожны за рулем.

Акмолинская область

Ночью и утром на западе области – туман, гололед. Днем на севере и востоке порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау – гололедица, ветер до 20 м/с.

Мангистауская область

Сильный дождь накроет запад, юг и центр региона.

Туркестанская область

На севере, западе, юге и в горных районах – грозы. В Шымкенте и Туркестане также ожидаются грозы, порывы ветра до 20 м/с.

Алматинская область

Грозы и сильный ветер в южных и горных районах. В Конаеве порывы ветра до 20 м/с.

Кызылординская область

На востоке – туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылорде возможны сильные порывы ветра.

Актюбинская область

На севере и востоке ночью и утром – туман. На юге ожидаются порывы ветра до 15 м/с.

Область Абай

На юге региона – дождь, гололед, туман.

Восточно-Казахстанская область

На юге и востоке – осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке и юге – туман.

Атырауская область

В южной части региона и в Атырау ожидаются дожди.

Северо-Казахстанская область

На западе, севере и востоке – снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске возможны порывы до 25 м/с.

Костанайская область

На севере и востоке – снег, дождь, гололед, метель. В Костанае – порывистый ветер до 20 м/с.

Павлодарская область

На севере и востоке – метель, гололед, порывы ветра до 20 м/с.

Область Жетысу

В восточных и горных районах – ветер до 20 м/с, в районе Алакольских озер возможны порывы до 28 м/с.

Жамбылская область

На западе, севере и в горах ночью – дожди. Днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – осадки, грозы. В Таразе – дожди и грозы.