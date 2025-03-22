В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 23 марта

Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Казахстана в воскресенье, 23 марта, передает Lada.kz со ссылкой на Казгидромет.
Астана
На дорогах прогнозируется гололедица, будьте осторожны за рулем.
Ночью и утром на западе области – туман, гололед. Днем на севере и востоке порывы ветра 15-20 м/с. В Кокшетау – гололедица, ветер до 20 м/с.
Сильный дождь накроет запад, юг и центр региона.
На севере, западе, юге и в горных районах – грозы. В Шымкенте и Туркестане также ожидаются грозы, порывы ветра до 20 м/с.
Грозы и сильный ветер в южных и горных районах. В Конаеве порывы ветра до 20 м/с.
На востоке – туман, ветер 15-20 м/с. В Кызылорде возможны сильные порывы ветра.
На севере и востоке ночью и утром – туман. На юге ожидаются порывы ветра до 15 м/с.
На юге региона – дождь, гололед, туман.
На юге и востоке – осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке и юге – туман.
В южной части региона и в Атырау ожидаются дожди.
На западе, севере и востоке – снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, местами порывы 23-28 м/с. В Петропавловске возможны порывы до 25 м/с.
На севере и востоке – снег, дождь, гололед, метель. В Костанае – порывистый ветер до 20 м/с.
На севере и востоке – метель, гололед, порывы ветра до 20 м/с.
В восточных и горных районах – ветер до 20 м/с, в районе Алакольских озер возможны порывы до 28 м/с.
На западе, севере и в горах ночью – дожди. Днем на юго-западе, северо-востоке и в горных районах – осадки, грозы. В Таразе – дожди и грозы.
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