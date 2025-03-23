Сколько стоит праздник? Цены на наурыз-көже и бауырсаки удивили казахстанцев

Наурыз издавна считался символом единства, добра и щедрости. В этот день угощение традиционными блюдами — наурыз-көже и бауырсаками — всегда было неотъемлемой частью праздника. Их раздавали бесплатно, даря людям радость и ощущение настоящего праздника. Однако в последние годы эта традиция постепенно уходит в прошлое, уступая место коммерческим реалиям, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz .

Фото: pixabay.com

Один из пользователей социальной сети Threads обратил внимание на то, что теперь стаканчик наурыз-көже продают за 1500–2000 тенге, а небольшая порция бауырсаков стоит около 500 тенге, сообщает Finratings.kz.

«Раньше угощали всех бесплатно — наурыз-көже и бауырсаки были частью праздника. А теперь за всё приходится платить: стаканчик көже стоит 1500–2000 тенге, бауырсаки — 500. Как вам такое? Нормально ли это или всё-таки было лучше, когда раздавали бесплатно?» — задался вопросом автор поста.

При этом он отметил и обратную сторону медали: полностью бесплатное угощение часто оборачивается хаосом.

«Если раздавать бесплатно, начнётся неразбериха, давка. Но и 1500–2000 тенге за стаканчик көже — это, конечно, перебор. Можно было бы сделать символическую цену, а не такую высокую», — добавил он.

Скрин из соцсети Threads

Почему традиционное угощение перестало быть бесплатным

Многие пользователи в комментариях к публикации попытались объяснить причины отказа от бесплатных угощений. Основная проблема — рост цен на продукты и другие сопутствующие расходы.

«Сейчас всё дорого: продукты, аренда мест, налоги. К тому же, мало кто хочет работать в праздник бесплатно», — пишут пользователи.

К тому же, бесплатное угощение порой приводит к некрасивым ситуациям: люди начинают набирать еду в больших количествах, создаются очереди и давка.

«После прошлогодних скандалов и потасовок за бесплатное угощение, думаю, никто больше не захочет этим заниматься. Лучше сделать платно, чем потом смотреть видео в новостях с хаосом», — комментируют очевидцы.

Другие пользователи соглашаются с этой точкой зрения:

«Когда бесплатно — народ будто с голодного края пришёл: начинается давка и драки. Каждый год после Наурыза социальные сети пестрят кадрами настоящих „голодных игр“».

Вопрос цены: компромисс между традицией и реальностью

Тем не менее, далеко не все готовы смириться с такими высокими ценами. Многие считают, что стаканчик наурыз-көже за 1500–2000 тенге — это чрезмерно дорого, особенно с учётом духа самого праздника.

Возможно, оптимальным решением могла бы стать символическая цена. Это позволило бы сохранить баланс: люди ценили бы традиционное угощение, но при этом сохранялась бы доступность для всех, без превращения Наурыза в чисто коммерческое мероприятие.

Главное — сохранить дух праздника

Вопрос остаётся открытым: стоит ли возвращать бесплатное угощение, рискуя столкнуться с хаосом, или же принять коммерциализацию как необходимость сегодняшнего дня?

В любом случае важно помнить: суть Наурыза не в том, сколько стоит стакан көже или порция бауырсаков, а в том, чтобы собраться вместе, почувствовать радость прихода весны и разделить тепло и доброту друг с другом. Именно это и остаётся главной ценностью праздника.