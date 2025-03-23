Что оставил после себя миллиардер Машкевич: активы ERG

Сегодня стало известно о кончине одного из самых влиятельных предпринимателей Казахстана — Александра Машкевича. Он был соакционером Eurasian Resources Group (ERG), которая при его непосредственном участии превратилась в мощнейший промышленный конгломерат, играющий ключевую роль в экономике страны, сообщает со ссылкой на общественный фонд Energy Monitor .

Фото Instagram / @ergkazakhstan

Eurasian Resources Group сегодня — это не просто компания, а настоящий гигант в сфере добычи полезных ископаемых и энергетики. В ее структуру входят ведущие предприятия Казахстана, обеспечивающие значительные объемы производства стратегически важных ресурсов.

Согласно данным общественного фонда Energy Monitor, в состав ERG входят:

ТНК "КазХром" — один из мировых лидеров в производстве хрома, занимающий второе место в глобальном рейтинге. Отличительной особенностью предприятия является высокая маржинальность, превышающая 60%. По мнению экспертов, такими показателями не могут похвастаться даже крупнейшие нефтяные компании.

Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО) — главный производитель железорудного концентрата в стране. Этот актив играет важнейшую роль в металлургической промышленности Казахстана.

АО «Алюминий Казахстана» — предприятие, входящее в десятку крупнейших мировых производителей глинозема.

Казахстанский электролизный завод — современное производство мощностью 250 тысяч тонн алюминия в год.

Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК) — обеспечивает до 10% всего производства электроэнергии в Казахстане, генерируя порядка 16 миллиардов киловатт-часов ежегодно.

Компания «Шубарколь комир» — добывает около 11 миллионов тонн угля в год, что соответствует примерно 10% от всей угледобычи страны.

Несмотря на то, что 40% акций ERG принадлежат государству, прозрачной информации о размере поступающих в бюджет дивидендов нет. Тем не менее, уже один лишь пример ТНК «КазХром» говорит о колоссальной прибыльности этого бизнеса.

Александр Машкевич оставил после себя не только успешную бизнес-империю, но и историю карьерного пути, достойную отдельного упоминания. Он начинал как преподаватель: в 1981 году поступил на работу в Кыргызский педагогический институт. Однако уже вскоре выбрал для себя иной путь — путь предпринимательства, в котором достиг масштабных высот и стал фигурой, определявшей целые отрасли казахстанской экономики.