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23.03.2025, 09:57

Функционер призывает вернуть Черчесова после поражения Казахстана от Уэльса

Новости Казахстана 0 1 063

После поражения сборной Казахстана от Уэльса со счетом 1:3, бывший кандидат на пост президента Казахстанской Федерации футбола Алтай Даумов выразил мнение о необходимости вернуть Станислава Черчесова на пост главного тренера. Он отметил, что команда вернулась к оборонительной тактике, известной как «футбол-автобус». Единственный гол казахстанцы забили с пенальти, что, по мнению Даумова, свидетельствует о недостаточной креативности в атаке, сообщает Lada.kz со ссылкой на Offside.kz.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Известный спортивный функционер и бывший кандидат на пост президента Казахстанской Федерации футбола Алтай Даумов отреагировал на неудачный старт сборной Казахстана в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Команда под руководством исполняющего обязанности главного тренера Али Алиева уступила сборной Уэльса со счетом 1:3. Своим мнением Даумов поделился на личной странице в социальной сети Instagram.​

По его словам, игра казахстанской команды напомнила старую и неоднократно критикуемую тактику «футбол-автобус», с упором исключительно на оборону и редкие попытки контратак. «Верните Черчесова! Вернулся футбол-автобус. Если бы не удача с пенальти, с игры не забили бы ни одного», — лаконично высказался Даумов, намекая на недостаточную креативность сборной в атакующих действиях.​

Единственный гол сборная Казахстана забила с пенальти: на 32-й минуте Асхат Тагыберген уверенно реализовал 11-метровый после игры рукой в штрафной валлийцев.​

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