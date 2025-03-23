Это несправедливо! Казахстанские медики пожаловались на распределение премий

В социальных сетях снова развернулась оживлённая дискуссия, посвящённая выплатам премий медицинским работникам. Поводом для обсуждений стала публикация сотрудницы одной из городских больниц, которая рассказала о получении денежной премии в честь приближающегося праздника Наурыз, сообщает Lada.kz со ссылкой на издание Finratings.kz

© Sputnik / Абзал Калиев

Этот пост быстро привлёк внимание пользователей, вызвав бурю эмоций и комментариев.

По словам женщины, пусть сумма и была небольшой, но даже такая поддержка оказалась важной для морального подъема и стала стимулом продолжать работу в непростых условиях.

Скрин из соцсети Threads

«Хоть какой-то стимул окончательно не выгореть», – отметила она в соцсети Threads.

Однако в комментариях быстро выяснилось, что далеко не все медицинские работники могут похвастаться подобными поощрениями. Во многих учреждениях о премиях забыли уже давно.

«Мама работает медсестрой, премий не было с 2007 года», – пожаловалась одна из пользовательниц.

Она рассказала, что ее мать, трудящаяся в городской больнице Павлодара, последний раз получила премию почти 20 лет назад. Тогда, ко Дню медицинского работника, медсестре выдали 15 тысяч тенге — по тем временам это считалось достойным вознаграждением. С тех пор, несмотря на годы самоотверженного труда, дополнительных выплат она больше не видела.

«Это очень несправедливо. Медсестры и медбратья — одни из важнейших специалистов в системе здравоохранения, но они, к сожалению, часто остаются без признания и поддержки», — подчеркнула девушка.

Из комментариев становится ясно, что ситуация с премиями зависит от региона и конкретного учреждения. Где-то сотрудников поддерживают хотя бы раз в год, а где-то люди годами не получают ни копейки сверх зарплаты.

«Работаю в Перинатальном центре, и мы такого уже давно не видели», — написала одна из пользователей.

«Я фельдшер в госполиклинике уже 19 лет. Премия была только один раз, три года назад на Новый год. Сейчас — снова ничего», — поделился другой участник обсуждения.

«А нам на карту пришло 0 тенге», — резюмировал еще один комментатор.

Сотрудники частных клиник, работающих по ОСМС, также жалуются на отсутствие материального стимулирования.

В то же время в некоторых медучреждениях работникам все же выплатили премии — суммы варьировались:

«Нам дали 54 тысячи»,

«У нас пришло 73 тысячи»,

«Моя премия — 26 тысяч тенге. Я врач-анестезиолог-педиатр на 1,5 ставки. За семь лет работы это моя первая премия, и я все равно благодарна», — написала одна из медработниц.

Многие медицинские сотрудники отмечают, что их работа требует большой ответственности и колоссальных эмоциональных и физических затрат, но при этом остается недооцененной. В условиях постоянной нагрузки и хронической усталости отсутствие достойного вознаграждения только усугубляет выгорание.

В очередной раз вспыхнувшая дискуссия в социальных сетях поднимает вопрос о необходимости реформирования системы премирования и материального стимулирования медицинских работников. Пользователи выражают надежду, что ситуация изменится и регулярное поощрение станет нормой для всех сотрудников здравоохранения, а не редким исключением.