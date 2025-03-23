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23.03.2025, 12:57

Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый перевод

Новости Казахстана 0 71 438

В Казахстане усиливается контроль налоговых органов за переводами на банковские карты: как это работает и с какими трудностями сталкиваются граждане, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz.

© Sputnik / Владислав Воднев
© Sputnik / Владислав Воднев

Налоговая служба внимательно проанализировала все поступления на карту Бердонгара за 2022–2023 годы. В предоставленной выписке отображены суммы и инициаторы переводов, однако указываются только имя и первая буква фамилии отправителя, без более подробной информации.

Теперь общественнику предстоит объяснить происхождение этих средств и предоставить доказательства того, что это не доходы, подлежащие налогообложению.

Какие переводы оказываются под контролем налоговой?

Танирберген Бердонгар проанализировал собственные поступления на карту и выяснил, что средства в основном приходили от близких людей и знакомых. Вот несколько примеров:

  • 1 000 000 тенге — перевод от отца;

  • 400 000 тенге — подарок на день рождения от друга;

  • 42 000 тенге — перевод от матери;

  • 40 000 тенге — возврат денег за ремонт автомобиля;

  • 32 000 тенге — еще один перевод от отца;

  • 10 000 тенге — подарок от тети.

«В целом суммы не такие большие, но Kaspi выдает выписку только с именем и первой буквой фамилии отправителя. Как вспомнить, кто это и за что он перевел деньги? В телефонной книге множество одинаковых имен, и разобраться крайне сложно», — говорит Танирберген Бердонгар.

При этом, если гражданин не сможет подтвердить источник поступлений и доказать, что это не облагаемый налогом доход, налоговые органы обяжут его уплатить 10% от суммы. Например, с общей суммы 27 500 тенге потребуется заплатить налог в размере 2 750 тенге.

В чем заключается основная проблема?

Бердонгар поднимает важный вопрос: как быть людям, у которых за год на карту поступают гораздо более крупные суммы? Если на счет зачислили, к примеру, 27 миллионов тенге, а налоговая требует подтверждения каждой транзакции, то при отсутствии достаточных доказательств человеку придется заплатить 2,7 миллиона тенге налогов.

На практике большинство казахстанцев регулярно совершают мелкие переводы:

  • поздравительные денежные подарки на торжества и праздники;

  • возвраты долгов;

  • переводы при совместных покупках;

  • помощь друзьям и родственникам.

Теперь же по каждому такому поступлению необходимо давать четкий отчет.

По мнению Бердонгара, подобный контроль фактически разрушает банковскую тайну. Если ситуация не изменится, люди будут вынуждены постепенно отказываться от безналичных переводов и возвращаться к наличным расчетам. А это, в свою очередь, может негативно сказаться на прозрачности финансовых потоков и в целом на экономике страны.

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