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23.03.2025, 14:16

Генконсульство Казахстана в Стамбуле обратилось к соотечественникам в связи с ситуацией в Турции

Новости Казахстана 0 752

Генконсульство Казахстана в Стамбуле обратилось к соотечественникам в связи с ситуацией в Турции, сообщает Lada.kz.

 

Фото: Erdem Sahin / EPA-EFE
Фото: Erdem Sahin / EPA-EFE

Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с текущей ситуацией настоятельно просим вас воздержаться от посещения мест скопления людей, избегать личного участия в демонстрациях и митингах, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность, отслеживать новости и придерживаться рекомендаций властей, а также находиться на связи с дипломатическими представительствами РК в Турции", – говорится в сообщении.

Кроме того, в консульстве подчеркнули, что нежелательно распространять в социальных сетях информацию о демонстрациях (митингах) и личные оценки, мнения относительно происходящих событий.

Телефоны горячих линий загранучреждений Казахстана в Турции:

Посольство РК в Анкаре: +905352734496.
⁠Генеральное консульство РК в Стамбуле: +905012621465.
⁠Генеральное консульство РК в Анталье: +905394400522.
⁠Генеральное консульство РК в Измире: +905530998789.

Несколько дней назад в Турции начались задержания за публикации в социальных сетях после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, считавшегося главным оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2028 года. Имамоглу задержали 19 марта по обвинениям в коррупции и связях с Рабочей партией Курдистана. Кроме него арестованы более 100 человек, большинство из которых – сотрудники мэрии.

После ареста тысячи людей вышли на улицы Стамбула, Анкары и других городов, скандируя лозунги против правительства. 
Всего по делу о коррупции обвинение попросило арестовать 89 подозреваемых, но некоторых суд отправил под подписку о невыезде и судебный контроль, отмечает CNN Turk.

 

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