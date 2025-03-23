В Казахстане отрицают, что получали деньги от США на борьбу с дезинформацией

В Министерстве культуры и информации Казахстана официально опровергли сообщения о том, что ведомство получало финансирование от Соединённых Штатов Америки для реализации программ по борьбе с дезинформацией. Об этом министерство сообщило в ответ на запрос информационного агентства ТАСС , передает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru

Фото: Kent Nishimura/Reuters

Как пояснили в ведомстве, действительно в стране проводились мероприятия, направленные на повышение медиаграмотности и развитие профессиональных компетенций представителей медиа. Эти проекты были организованы совместно с международной организацией Internews и при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID).

Однако, как подчеркнули в министерстве, никакого прямого или косвенного финансирования от американской стороны они не получали. Все проекты, связанные с противодействием дезинформации, ведомство реализует исключительно за счёт собственных ресурсов и в рамках национальных инициатив.

«Тем не менее министерство не получало никаких финансовых средств прямо или косвенно», — говорится в ответе минкультуры на вопрос агентства.

В то же время, согласно данным Государственного департамента США, в 2024 году на территории Казахстана было реализовано 28 различных программ при поддержке USAID. Общий объём финансирования на эти проекты в период с 2023 по 2024 годы составил $26,5 млн.