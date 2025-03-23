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23.03.2025, 17:11

Удобнее и дешевле: Яндекс снижает тарифы на такси по всему Казахстану

Новости Казахстана 0 4 017

У пассажиров появилась возможность значительно сэкономить на поездках в соседние города благодаря запуску новой функции в сервисе Яндекс Go — тарифу «Межгород» с попутчиками. Эта опция позволяет объединять поездки нескольких человек в одном автомобиле, что делает поездки гораздо доступнее по цене, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Согласно информации, стоимость поездки по тарифу «Межгород» может быть дешевле до 60% по сравнению с обычным тарифом «Эконом». Таким образом, пользователи сервиса получают не только удобный способ добраться до нужного населенного пункта, но и возможность существенно снизить транспортные расходы.

Что такое тариф «Межгород»?
Это специальное предложение для междугородних поездок, которое стало возможно благодаря системе распределения заказов в оба направления. Иными словами, сервис заранее планирует поездки с попутчиками, что помогает оптимизировать маршруты и значительно снижать стоимость поездок для пассажиров.

Примеры выгодных цен:

  • Астана — Караганда: от 3 920 тенге

  • Астана — Кокшетау: от 5 500 тенге

  • Астана — Павлодар: от 7 000 тенге

К тому же для новых пользователей действует специальное предложение — 50% скидка на первые две поездки по тарифу «Межгород».

Основные преимущества нового тарифа

Проверенные водители
Для работы в тарифе «Межгород» отбираются только водители с высоким рейтингом и положительными отзывами, готовые выполнять длительные поездки.

Выгодные цены
Междугородние поездки по новому тарифу обходятся дешевле, чем в «Эконом», благодаря системе поиска попутчиков и обратных рейсов.

Возможность предварительного заказа
Пассажиры могут заранее забронировать автомобиль на удобное для них время, что особенно важно для планирования поездок.

Повышенные меры безопасности
Все поездки по тарифу соответствуют стандартам сервиса Яндекс Go. Включены:

  • Автоматический мониторинг скорости и стиля вождения

  • Контроль усталости водителя и времени нахождения за рулём

  • Страхование пассажиров и водителей на сумму до 4 млн тенге

Как оформить заказ в тарифе «Межгород»?

  1. Откройте приложение Яндекс Go

  2. Укажите пункт отправления и место назначения

  3. Выберите тариф «Межгород» и подтвердите заказ

Благодаря новому тарифу междугородние поездки по Казахстану становятся не только доступнее, но и комфортнее и безопаснее. Это отличная возможность сэкономить и при этом быть уверенным в высоком качестве сервиса.

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