Удобнее и дешевле: Яндекс снижает тарифы на такси по всему Казахстану

У пассажиров появилась возможность значительно сэкономить на поездках в соседние города благодаря запуску новой функции в сервисе Яндекс Go — тарифу «Межгород» с попутчиками. Эта опция позволяет объединять поездки нескольких человек в одном автомобиле, что делает поездки гораздо доступнее по цене, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz
Согласно информации, стоимость поездки по тарифу «Межгород» может быть дешевле до 60% по сравнению с обычным тарифом «Эконом». Таким образом, пользователи сервиса получают не только удобный способ добраться до нужного населенного пункта, но и возможность существенно снизить транспортные расходы.
Что такое тариф «Межгород»?
Это специальное предложение для междугородних поездок, которое стало возможно благодаря системе распределения заказов в оба направления. Иными словами, сервис заранее планирует поездки с попутчиками, что помогает оптимизировать маршруты и значительно снижать стоимость поездок для пассажиров.
Примеры выгодных цен:
Астана — Караганда: от 3 920 тенге
Астана — Кокшетау: от 5 500 тенге
Астана — Павлодар: от 7 000 тенге
К тому же для новых пользователей действует специальное предложение — 50% скидка на первые две поездки по тарифу «Межгород».
Основные преимущества нового тарифа
✅ Проверенные водители
Для работы в тарифе «Межгород» отбираются только водители с высоким рейтингом и положительными отзывами, готовые выполнять длительные поездки.
✅ Выгодные цены
Междугородние поездки по новому тарифу обходятся дешевле, чем в «Эконом», благодаря системе поиска попутчиков и обратных рейсов.
✅ Возможность предварительного заказа
Пассажиры могут заранее забронировать автомобиль на удобное для них время, что особенно важно для планирования поездок.
✅ Повышенные меры безопасности
Все поездки по тарифу соответствуют стандартам сервиса Яндекс Go. Включены:
Автоматический мониторинг скорости и стиля вождения
Контроль усталости водителя и времени нахождения за рулём
Страхование пассажиров и водителей на сумму до 4 млн тенге
Как оформить заказ в тарифе «Межгород»?
Откройте приложение Яндекс Go
Укажите пункт отправления и место назначения
Выберите тариф «Межгород» и подтвердите заказ
Благодаря новому тарифу междугородние поездки по Казахстану становятся не только доступнее, но и комфортнее и безопаснее. Это отличная возможность сэкономить и при этом быть уверенным в высоком качестве сервиса.
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