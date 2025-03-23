Удобнее и дешевле: Яндекс снижает тарифы на такси по всему Казахстану

У пассажиров появилась возможность значительно сэкономить на поездках в соседние города благодаря запуску новой функции в сервисе Яндекс Go — тарифу «Межгород» с попутчиками. Эта опция позволяет объединять поездки нескольких человек в одном автомобиле, что делает поездки гораздо доступнее по цене, сообщает Lada.kz со ссылкой на Finratings.kz

Фото: pixabay.com

Согласно информации, стоимость поездки по тарифу «Межгород» может быть дешевле до 60% по сравнению с обычным тарифом «Эконом». Таким образом, пользователи сервиса получают не только удобный способ добраться до нужного населенного пункта, но и возможность существенно снизить транспортные расходы.

Что такое тариф «Межгород»?

Это специальное предложение для междугородних поездок, которое стало возможно благодаря системе распределения заказов в оба направления. Иными словами, сервис заранее планирует поездки с попутчиками, что помогает оптимизировать маршруты и значительно снижать стоимость поездок для пассажиров.

Примеры выгодных цен:

Астана — Караганда: от 3 920 тенге

Астана — Кокшетау: от 5 500 тенге

Астана — Павлодар: от 7 000 тенге

К тому же для новых пользователей действует специальное предложение — 50% скидка на первые две поездки по тарифу «Межгород».

Основные преимущества нового тарифа

✅ Проверенные водители

Для работы в тарифе «Межгород» отбираются только водители с высоким рейтингом и положительными отзывами, готовые выполнять длительные поездки.

✅ Выгодные цены

Междугородние поездки по новому тарифу обходятся дешевле, чем в «Эконом», благодаря системе поиска попутчиков и обратных рейсов.

✅ Возможность предварительного заказа

Пассажиры могут заранее забронировать автомобиль на удобное для них время, что особенно важно для планирования поездок.

✅ Повышенные меры безопасности

Все поездки по тарифу соответствуют стандартам сервиса Яндекс Go. Включены:

Автоматический мониторинг скорости и стиля вождения

Контроль усталости водителя и времени нахождения за рулём

Страхование пассажиров и водителей на сумму до 4 млн тенге

Как оформить заказ в тарифе «Межгород»?

Откройте приложение Яндекс Go Укажите пункт отправления и место назначения Выберите тариф «Межгород» и подтвердите заказ

Благодаря новому тарифу междугородние поездки по Казахстану становятся не только доступнее, но и комфортнее и безопаснее. Это отличная возможность сэкономить и при этом быть уверенным в высоком качестве сервиса.