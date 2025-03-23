В Актюбинской области мать подозревают в убийстве двоих детей

Трагедия произошла 23 марта в городе Кандыагаш Актюбинской области. В одном из частных домов были обнаружены тела двоих малолетних детей. Как сообщили в Департаменте полиции региона, в совершении этого страшного преступления подозревается их собственная мать, жительница Атырауской области, сообщает Lada.kz со ссылкой на ИА «NewTimes.kz».

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По предварительным данным следствия, женщина могла находиться в состоянии тяжелой послеродовой депрессии, что, возможно, подтолкнуло её к совершению непоправимого. В настоящее время против неё возбуждено уголовное дело, она водворена в изолятор временного содержания.

Расследование этого трагического инцидента находится на личном контроле у руководства Департамента полиции Актюбинской области. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Отметим, что это не первое резонансное преступление с участием женщин и детей за последнее время. Ранее в Шымкенте произошло ужасающее убийство: многодетную мать жестоко избил мужчина, после чего выбросил её из окна на глазах у её собственных детей.