Во сколько обойдется обрезание ребенку в Казахстане

Обрезание — важная медицинская и культурная процедура, которую проходят многие мальчики в Казахстане. Родители часто задумываются не только о выборе квалифицированного специалиста, но и о стоимости услуги. Процедуру проводят как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Цена зависит от выбранной методики и дополнительных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.
Сегодня обрезание выполняется традиционным хирургическим методом или с помощью лазера. Некоторые клиники предлагают маленьким пациентам особый сервис: во время процедуры ребенок может играть в игровую приставку или смотреть мультфильмы.
Стоимость процедуры существенно варьируется в зависимости от города. При этом цены, как правило, указываются без учета обязательных предварительных консультаций с хирургом и анестезиологом, а также без оплаты анализов, которые зачастую сдаются отдельно.
Наиболее бюджетные варианты обрезания можно найти в Таразе, Павлодаре и Атырау. В этих городах минимальная стоимость услуги начинается от 10 тысяч тенге.
Чуть дороже процедура обойдется в Шымкенте — от 12 тысяч тенге. Там же, к слову, обрезание проводят и взрослым мужчинам по медицинским показаниям, и в таких случаях цены варьируются от 30 до 50 тысяч тенге.
В Кокшетау, Актау, Костанае и Талдыкоргане стоимость обрезания для детей составляет в среднем 15 тысяч тенге. В Актобе процедура стоит от 18 тысяч тенге, а за 25 тысяч тенге ребенку дополнительно предложат возможность поиграть в Sony PlayStation прямо во время операции.
От 20 тысяч тенге стартуют цены в Туркестане, Жезказгане, Семее и Кызылорде. При этом в Туркестанской области в ряде сельских населенных пунктов можно сделать обрезание бесплатно — достаточно символической благодарности. В Кызылорде же эта процедура доступна только в частных клиниках, так как в областной детской больнице подобная услуга не предоставляется.
В Усть-Каменогорске и Астане минимальная стоимость процедуры начинается от 25 тысяч тенге. При этом в столице за дополнительные опции, такие как комфортное пребывание или развлекательные услуги для ребенка, потребуется доплатить еще 10–15 тысяч тенге.
В Караганде, Уральске и Алматы цены стартуют от 30 тысяч тенге. В Алматы, где рынок частных клиник более развит, стоимость обрезания в премиум-клиниках может достигать 100 тысяч тенге.
Лидером по стоимости процедуры стал Петропавловск. Здесь цены начинаются от 35 тысяч тенге.
Во многих клиниках перед операцией требуется обязательное прохождение консультации у хирурга и анестезиолога, а также сдача анализов. Все эти услуги оплачиваются отдельно, что дополнительно увеличивает итоговую стоимость процедуры.
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