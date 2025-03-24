Во сколько обойдется обрезание ребенку в Казахстане

Обрезание — важная медицинская и культурная процедура, которую проходят многие мальчики в Казахстане. Родители часто задумываются не только о выборе квалифицированного специалиста, но и о стоимости услуги. Процедуру проводят как в государственных, так и в частных медицинских учреждениях. Цена зависит от выбранной методики и дополнительных условий, сообщает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

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Сегодня обрезание выполняется традиционным хирургическим методом или с помощью лазера. Некоторые клиники предлагают маленьким пациентам особый сервис: во время процедуры ребенок может играть в игровую приставку или смотреть мультфильмы.

Стоимость процедуры существенно варьируется в зависимости от города. При этом цены, как правило, указываются без учета обязательных предварительных консультаций с хирургом и анестезиологом, а также без оплаты анализов, которые зачастую сдаются отдельно.

Самые доступные цены

Наиболее бюджетные варианты обрезания можно найти в Таразе, Павлодаре и Атырау. В этих городах минимальная стоимость услуги начинается от 10 тысяч тенге.

Чуть дороже процедура обойдется в Шымкенте — от 12 тысяч тенге. Там же, к слову, обрезание проводят и взрослым мужчинам по медицинским показаниям, и в таких случаях цены варьируются от 30 до 50 тысяч тенге.

Средний ценовой сегмент

В Кокшетау, Актау, Костанае и Талдыкоргане стоимость обрезания для детей составляет в среднем 15 тысяч тенге. В Актобе процедура стоит от 18 тысяч тенге, а за 25 тысяч тенге ребенку дополнительно предложат возможность поиграть в Sony PlayStation прямо во время операции.

От 20 тысяч тенге стартуют цены в Туркестане, Жезказгане, Семее и Кызылорде. При этом в Туркестанской области в ряде сельских населенных пунктов можно сделать обрезание бесплатно — достаточно символической благодарности. В Кызылорде же эта процедура доступна только в частных клиниках, так как в областной детской больнице подобная услуга не предоставляется.

Более высокая ценовая категория

В Усть-Каменогорске и Астане минимальная стоимость процедуры начинается от 25 тысяч тенге. При этом в столице за дополнительные опции, такие как комфортное пребывание или развлекательные услуги для ребенка, потребуется доплатить еще 10–15 тысяч тенге.

В Караганде, Уральске и Алматы цены стартуют от 30 тысяч тенге. В Алматы, где рынок частных клиник более развит, стоимость обрезания в премиум-клиниках может достигать 100 тысяч тенге.

Самые дорогие предложения

Лидером по стоимости процедуры стал Петропавловск. Здесь цены начинаются от 35 тысяч тенге.

Важно учитывать дополнительные расходы

Во многих клиниках перед операцией требуется обязательное прохождение консультации у хирурга и анестезиолога, а также сдача анализов. Все эти услуги оплачиваются отдельно, что дополнительно увеличивает итоговую стоимость процедуры.