Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку из-за экстренной ситуации на борту

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси — Алматы, был вынужден прервать полет и экстренно приземлиться в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту самолета Airbus A321. Экипаж оперативно принял решение изменить курс и посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту. Лайнер приземлился в 00:25 по местному времени. На месте пассажиру была оказана первая медицинская помощь, после чего его госпитализировали в одну из городских больниц Баку. Для остальных путешественников, ожидавших продолжения рейса, авиакомпания организовала размещение в гостинице.

Это уже не первый случай за последнее время, когда авиалайнеры вынуждены менять маршрут из-за состояния здоровья находящихся на борту. Так, 20 января вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из Цюриха в Майами. Пилоты были вынуждены вернуться в аэропорт вылета после того, как один из членов экипажа почувствовал недомогание уже во время полета над Атлантикой. На борту находилось 123 пассажира, и примерно через два часа после разворота в районе Кельтского моря самолет Airbus A330 благополучно приземлился в Цюрихе. Экипаж принял такое решение из соображений безопасности.