Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку из-за экстренной ситуации на борту

Пассажирский лайнер авиакомпании Air Astana, выполнявший рейс по маршруту Тбилиси — Алматы, был вынужден прервать полет и экстренно приземлиться в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку. Об этом сообщили в пресс-службе национальной авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.
Причиной незапланированной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров на борту самолета Airbus A321. Экипаж оперативно принял решение изменить курс и посадить воздушное судно в ближайшем аэропорту. Лайнер приземлился в 00:25 по местному времени. На месте пассажиру была оказана первая медицинская помощь, после чего его госпитализировали в одну из городских больниц Баку. Для остальных путешественников, ожидавших продолжения рейса, авиакомпания организовала размещение в гостинице.
Это уже не первый случай за последнее время, когда авиалайнеры вынуждены менять маршрут из-за состояния здоровья находящихся на борту. Так, 20 января вынужденную посадку совершил самолет, следовавший из Цюриха в Майами. Пилоты были вынуждены вернуться в аэропорт вылета после того, как один из членов экипажа почувствовал недомогание уже во время полета над Атлантикой. На борту находилось 123 пассажира, и примерно через два часа после разворота в районе Кельтского моря самолет Airbus A330 благополучно приземлился в Цюрихе. Экипаж принял такое решение из соображений безопасности.
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