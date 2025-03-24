В Казахстане мужчина с окровавленными руками ворвался в школу (видео)

В воскресенье, 23 марта, в Кокшетау произошел инцидент с участием агрессивно настроенного мужчины. Как сообщает портал Liter.kz со ссылкой на sinegor.kz , мужчина в неадекватном состоянии разбил окно в здании средней школы №13, передает Lada.kz

Кадр из видео

Затем вырвал закрытую дверь и проник в здание. При этом он сильно порезал руки о стекло.

«23 марта в 14:10 на территорию ШГ №13 "ЭКОС" проник неизвестный в неадекватном состоянии. Он разбил окно главного корпуса и попытался попасть внутрь, но безуспешно. После этого, с окровавленными руками, направился к зданию начальной школы, где сорвал закрытую дверь, перепрыгнул турникет и ворвался в помещение», — сообщили в ГУ «Отдел образования Кокшетау».

Сотрудник охраны оперативно среагировал и нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыла группа быстрого реагирования, которая задержала нарушителя. К счастью, никто из учащихся, педагогов и персонала не пострадал. Администрация школы подала заявление в правоохранительные органы.

По данным полиции, задержанный мужчина находился под воздействием наркотических веществ. В настоящее время в отношении него проводятся следственные действия.

В связи с произошедшим во всех школах региона усилены меры безопасности.

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