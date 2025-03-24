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24.03.2025, 10:29

Переводы из России в Казахстан резко упали на фоне новых ограничений для нерезидентов

Новости Казахстана 0 945

Объем денежных переводов из России в ряд соседних стран заметно сократился. Такие данные приводят центральные банки Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Наибольшее падение наблюдалось в направлении Грузии — объем переводов туда снизился сразу на 65%. В Казахстан денежные поступления сократились на 44%, а в Армению — на 13%.

Интересно, что на этом фоне выделяется Киргизия, ставшая единственным направлением, где зафиксирован рост. Переводы в эту страну увеличились на 12% и достигли почти 2,6 миллиарда долларов.

Ранее издание «Ведомости» писало, что россияне все чаще пользуются возможностью удаленно оформить банковские карты стран Средней Азии — в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане. Такая тенденция усилилась после того, как Казахстан ужесточил правила выдачи платежных карт для нерезидентов.

Власти Казахстана объясняют это решение борьбой с нелегальным использованием банковских инструментов. В то же время другие страны региона продолжают предлагать россиянам широкий выбор финансовых продуктов: так, в Таджикистане доступны карты Visa и UnionPay, в Киргизии — Visa, а в Узбекистане — сразу несколько популярных платежных систем, включая Visa, Mastercard и UnionPay.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Pluto 9701
Pluto 9701
Власти Казахстана объясняют это решение борьбой с нелегальным использованием банковских инструментов. И кто поверит в эту чушь? В остальных странах все работает даже система SWIFT для Российских карт, а мы как всегда впереди планеты всей. Так что причина скорее всего притянута за уши.
24.03.2025, 06:47
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