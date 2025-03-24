Переводы из России в Казахстан резко упали на фоне новых ограничений для нерезидентов

Объем денежных переводов из России в ряд соседних стран заметно сократился. Такие данные приводят центральные банки Казахстана, Грузии, Армении и Азербайджана, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Наибольшее падение наблюдалось в направлении Грузии — объем переводов туда снизился сразу на 65%. В Казахстан денежные поступления сократились на 44%, а в Армению — на 13%.

Интересно, что на этом фоне выделяется Киргизия, ставшая единственным направлением, где зафиксирован рост. Переводы в эту страну увеличились на 12% и достигли почти 2,6 миллиарда долларов.

Ранее издание «Ведомости» писало, что россияне все чаще пользуются возможностью удаленно оформить банковские карты стран Средней Азии — в Таджикистане, Киргизии и Узбекистане. Такая тенденция усилилась после того, как Казахстан ужесточил правила выдачи платежных карт для нерезидентов.

Власти Казахстана объясняют это решение борьбой с нелегальным использованием банковских инструментов. В то же время другие страны региона продолжают предлагать россиянам широкий выбор финансовых продуктов: так, в Таджикистане доступны карты Visa и UnionPay, в Киргизии — Visa, а в Узбекистане — сразу несколько популярных платежных систем, включая Visa, Mastercard и UnionPay.