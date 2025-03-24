От зарплаты до зарплаты: казахстанцам едва хватает денег на еду и одежду

Среднемесячный доход одного жителя Казахстана составляет менее 115 тысяч тенге, сообщает LS . При этом разрыв между регионами остается значительным: в крупных городах доходы заметно выше, тогда как в отдалённых областях они значительно ниже среднереспубликанского уровня. Эксперты отмечают, что на фоне роста цен такая сумма недостаточна для комфортного уровня жизни, особенно для семей с детьми, передает Lada.kz

Фото: lsm.kz

Финансовая нагрузка на жителей страны становится все более ощутимой — большая часть доходов расходуется на базовые потребности.

По данным Бюро национальной статистики, в четвертом квартале 2024 года средний ежемесячный доход на одного казахстанца составил всего 114,3 тыс. тенге. За три месяца этот показатель достиг 342,9 тыс. тенге. Основной источник поступлений — трудовая деятельность, которая приносит около 257,7 тыс. тенге за квартал. Кроме того, казахстанцы получают пенсии, социальные выплаты и материальную помощь.

Однако расходы практически догоняют доходы. Средний житель страны тратит около 309,2 тыс. тенге в квартал, что эквивалентно 103,1 тыс. тенге в месяц.

Больше всего денег уходит на питание — почти половина всех трат. В среднем за три месяца на продукты питания выделяется 155,1 тыс. тенге. Из них порядка 47,6 тыс. тенге тратится на мясо, 21,5 тыс. тенге — на хлеб и крупы, 14,8 тыс. тенге — на молочные продукты.

Расходы на непродовольственные товары также существенны и составляют около 71,6 тыс. тенге в квартал. Из этой суммы 24,5 тыс. тенге приходится на одежду и обувь, 12,9 тыс. — на обслуживание автомобилей и покупку топлива, еще 12,4 тыс. тенге — на мебель и бытовую технику.

Кроме того, казахстанцы ежеквартально тратят около 57 тыс. тенге на платные услуги. Из них почти треть — 17,1 тыс. тенге — уходит на оплату коммунальных услуг. На связь (интернет и мобильную связь) выделяется в среднем 9,7 тыс. тенге, а на транспортные расходы — 7,4 тыс. тенге.

Отдельная статья расходов — выплаты по кредитам и долгам. В среднем один человек направляет на это около 19 тыс. тенге в квартал. Также в бюджете граждан присутствуют обязательные платежи: налоги составляют 3,45 тыс. тенге, а алименты — 6,1 тыс. тенге в квартал.

Тем временем рост цен на продукты питания не прекращается. Только с начала 2025 года капуста и картофель подорожали почти на 20%. В таких условиях многим жителям страны приходится «затягивать пояса» и экономить буквально на всём.